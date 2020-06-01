Кремль заявил о вопросах по поводу идеи Трампа пригласить Россию на G7

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия пока не получила официального приглашения на встречу лидеров стран «Большой семерки» (G7). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы пока не знаем деталей этого предложения. Не знаем, является ли это официальное инициативой», — отметил Песков, отвечая на вопрос, как Россия оценивает идею лидера США Дональда Трампа, ранее предложившего пригласить ее на саммит. Пресс-секретарь президента уточнил, что «здесь больше вопросов» по поводу того, в каком качестве пригласят Россию, повестки встречи, состава участников.

В то же время представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин является сторонником «диалога по всем направлениям».

31 мая Трамп назвал формат G7 «устаревшим», по его мнению, встреча не представляет надлежащим образом то, что происходит в мире. Глава государства объявил, что откладывает ближайший саммит до сентября и хочет пригласить на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. Трамп не исключал возможность приглашения российского лидера в качестве гостя и в прошлом году.