СК закончил расследование дела об убийстве военкора Татарского

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела об убийстве военкора Владлена Татарского, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

По делу в качестве обвиняемой проходит Дарья Трепова. Ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой) и ч. 4 ст. 327 УК (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Только по первому обвинению ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

По делу также проходит житель Петербурга Дмитрий Касинцев — его следователи обвиняют в том, что он укрыл Дарью Трепову у себя в квартире после убийства Татарского. Его обвиняют по ч. 2 ст. 316 УК, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в начале апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Он пришел на творческую встречу с читателями и подписчиками своего телеграм-канала (на момент убийства — более 500 тыс. подписчиков). Во время взрыва пострадали более 50 человек — участники встречи.

По делу задержали Дарью Трепову. Следователи полагают, что она действовала, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины». Девушка принесла на встречу статуэтку, в которую была заложена бомба и передала ее Татарскому. Через несколько минут произошел взрыв. Дарья Трепова заявляла, что сожалеет о произошедшем.

Следователи также объявили в розыск подозреваемых в организации теракта — гражданина Украины Юрия Денисова и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова.