МВД объявило в розыск связываемого с гибелью Татарского журналиста

Роман Попков (Фото: roman.popkov.56 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В России объявили в розыск журналиста, бывшего лидера Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России) Романа Попкова, которого связывают с убийством военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), соответствующая карточка появилась в базе МВД. На это обратило внимание издание «Верстка».

В карточке говорится, что Попкова разыскивают «по статье УК», о какой именно статье идет речь, не уточняется. Попков также внесен в список причастных к экстремизму и терроризму Росфинмониторинга.

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском баре. В заведении произошел взрыв — сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору. СК завел дело об убийстве общеопасным способом, затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). По этой статье может грозить до 20 лет лишения свободы.

На следующий день после взрыва задержали подозреваемую в причастности к теракту Дарью Трепову. Суд арестовал ее до 2 июня, а Росфинмониторинг добавил Трепову в список террористов и экстремистов.

Телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости» со ссылкой на источники писали, что Попков «завербовал» Трепову, а затем попросил выполнить задание от «одного знакомого». Этим знакомым, предварительно, оказался агент СБУ. Сам Попков эти данные опровергал. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил», — написал он в своем телеграм-канале. Журналист также рассказал, что живет в Киеве.

ФСБ сообщала, что за убийством стоят спецслужбы Украины, которые также привлекли «агентуру из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, а также признан иноагентом).

Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство, говорили в ведомстве. Его также объявили в розыск и включили в список экстремистов и террористов.