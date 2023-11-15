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Гибель военкора Татарского ,  
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Обвиняемая в убийстве военкора Татарского частично признала вину

Трепова, обвиняемая в убийстве военкора Татарского, частично признала вину
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов)
Дарья Трепова (внесена Росинформмониторингом в список экстремистов и террористов) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Дарья Трепова (внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), частично признала вину, сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Трепова признала вину по одной из трех предъявленных статей — приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).

Трепову также обвиняют в совершении в составе организованной группы теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Кроме того, против нее выдвинули обвинения в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК). Вину по этим статьям она не признала.

Второй фигурант дела Дмитрий Касинцев, владелец квартиры, в которой пряталась Трепова, признал вину в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК), однако настоял на смягченной формулировке — «несообщении о преступлении» (ст. 205.6 УК). Первая статья подразумевает до двух лет лишения свободы, вторая — до одного года.

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Дмитрий Касинцев

Татарский погиб в результате взрыва на творческом вечере, который он проводил 2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга. Одна из посетительниц, Трепова, подарила военкору статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

Еще 52 человека из присутствовавших на вечере получили ранения разной степени тяжести. Трепову задержали 3 апреля. Она заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки, и выразила сожаление о произошедшем.

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