МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника в убийстве Татарского

Юрий Денисов (Фото: ФСБ РФ)

Юрия Денисова, предполагаемого соучастника убийства военкора Владлена Татарского, объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

В базе данных МВД указано, что Денисова разыскивают по статье УК. По какой именно — не уточняется. В карточке также указано, что Денисов родился в 1987 году в Донецкой области, которая на тот момент входила в состав УССР.

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера, который он проводил в кафе в Санкт-Петербурге. В заведении произошел взрыв — сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору.

На следующий день после взрыва задержали подозреваемую в причастности к теракту Дарью Трепову. МВД опубликовало видео с допроса подозреваемой. На вопрос о том, за что ее задержали, она отвечает: «За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского». На вопрос «Что ты сделала?» Трепова ответила: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». Вскоре суд арестовал ее до 2 июня, а Росфинмониторинг добавил Трепову в список террористов и экстремистов.

Сначала СК завел дело об убийстве общеопасным способом, затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). По этой статье может грозить до 20 лет лишения свободы.

ФСБ сообщала, что за убийством стоят спецслужбы Украины, которые также привлекли «агентуру из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, а также признан иноагентом).

Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство, говорили в ведомстве.