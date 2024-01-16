Обвиняемая в убийстве Татарского рассказала о планах уехать на Украину

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского, также сообщила в суде, что выполняла задания куратора по прозвищу Гештальт

Дарья Трепова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарья Трепова заявила на допросе в суде, что собиралась поехать на Украину в качестве волонтера, передает «РИА Новости».

Она рассказала о своих планах журналисту Роману Попкову (СК считает его организатором взрыва).

«Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он тоже. Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает», — рассказала Трепова.

Спустя полгода Попков вновь написал Дарье и предложил ей помочь с переездом, а потом, по рассказам обвиняемой, начал давать ей небольшие поручения. Так, он попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, который и отправил ей посылку с бюстом Татарского.

По словам девушки, она считала, что внутри коробки с бюстом, которую Трепова принесла в кафе на встречу с Татарским, была не взрывчатка, а прослушка, передает «Фонтанка».

Когда военкору вручили статуэтку, он поставил ее на край стола. Со слов Треповой, она испугалась, что бюст упадет, расколется, все увидят, что находится внутри, и разоблачат ее. Так она объяснила свое поведение, попавшее на видеозапись: камера зафиксировала, как Трепова, испугавшись, вытянула вперед руки.

2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский, проводивший там творческий вечер. Одна из посетительниц, Трепова, подарила военкору статуэтку, которая впоследствии взорвалась. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что теракт спланировали украинские спецслужбы.

На следующий день девушку задержали. Она заявила, что не знала о бомбе внутри статуэтки. В итоге ей предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, свою вину по одной из них — приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК) — она признала.

Трепову также обвиняют в совершении в составе организованной группы теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

Кроме того, против нее выдвинули обвинения в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК). Вину по этим статьям она не признала. Трепова находится в СИЗО, последний раз ей продлили арест до 18 апреля 2024 года.