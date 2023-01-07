Патриарх Кирилл призвал молиться о прихожанах и клириках УПЦ

Фото: Пресс-служба Московского патриархата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед рождественским богослужением в московском храме Христа Спасителя призвал верующих помолиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви (УПЦ). Трансляцию богослужения вел РБК.

Патриарх попросил помолиться за себя, близких, Родину, всех, кто страдает, а также верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, «которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры — той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия».

Он выразил уверенность, что «все эти дьявольские искушения отступят» и «многие будут с иронией, а может быть, просто с улыбкой вспоминать эти жалкие потуги разрушить каноническую Православную церковь на Украине».

Киево-Печерская лавра находится в государственной собственности. В начале декабря 2022 года лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины (ПЦУ). При этом министр культуры Александр Ткаченко говорил, что речь идет только о регистрации юридического лица, а не о передаче лавры от УПЦ, которая арендовала ее часть.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. Русская православная церковь, как и подчиняющаяся ей УПЦ, ее не признали. Однако на Украине та официально зарегистрирована, а УПЦ объявлена распущенной.

В конце декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел Лебедь попросил президента Владимира Зеленского не забирать у УПЦ два храма на территории лавры — Успенский собор и Трапезную церковь. УПЦ арендовала их до 31 декабря 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт отказал.

Провести рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры разрешили ПЦУ. В пресс-службе УПЦ назвали это «большим позором для Украины».