ООН заявила о беспокойстве из-за украинского законопроекта о запрете УПЦ

Некоторые законопроекты на Украине могут подрывать права граждан на свободу вероисповедания, заявила на заседании Совета безопасности ООН помощник Генерального секретаря организации по правам человека Илзе Брандс Кегрис. Трансляция выступления шла на YouTube-канале ООН.

«Мы обеспокоены, что два проекта — законопроект 8221 и законопроект 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», — сказала она.

Речь идет о проектах закона «об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы слова и деятельности религиозных организаций» и о внесении изменений в законодательные акты с целью «совершенствования правового регулирования деятельности религиозных организаций». В этих документах содержатся положения о запрете деятельности на Украине РПЦ, организаций, входящих в ее структуру (а к таким относится каноническая Украинская православная церковь — УПЦ), и прекращении договоров пользования имуществом теми структурами, которые будут запрещены, пишет Hromadske. Пока документы рассматриваются в Верховной раде.

На Украине существуют две церкви — УПЦ Московского патриархата и автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ, появилась в 2018 году). РПЦ и УПЦ не признали ПЦУ.

Представитель ООН также призвала Киев обеспечить проведение обысков в храмах УПЦ «в полном соответствии с международным правом» и «справедливый суд» в отношении тех священнослужителей, которым предъявили какие-либо обвинения.

Кегрис отметила, что обе стороны конфликта на Украине должны «обеспечивать, чтобы право на свободу мнений и выражения, мирных собраний и религии исполнялись без дискриминации».

На данном заседании выступил и митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ. Он заявил, что против священников УПЦ проводятся «массовые политические репрессии», а политика Киева направлена на установление «тотального контроля над религиозной жизнью общества».