Зеленский анонсировал меры по спасению украинской души

В частности, речь идет о запрете на деятельность на Украине «аффилированных с Россией» религиозных организаций

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о невозможности деятельности в стране «аффилированных с Россией» религиозных организаций, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

Он отметил, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души».

Государственной службе по этнополитике и свободе совести дано поручение провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви «на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом» и в случае необходимости принять меры.

Кроме того, власти проверят «наличие правовых оснований и соблюдения условий использования» имущества на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Помимо того, Зеленский анонсировал реформу госслужбы по этнополитике и свободе совести.

В конце мая участники собора УПЦ (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием) объявили о ее полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудив военные действия на Украине, а также позицию патриарха Кирилла. В РПЦ предупредили, что самочинные действия УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее. Патриарх Кирилл утверждал, что «духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу», стремясь разделить россиян и украинцев. Однако он убежден, что эта цель не будет достигнута.

Служба безопасности Украины (СБУ) осенью провела ряд обысков в епархиях УПЦ. В октябре с обыском пришли к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии, его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позднее обыски прошли в Александрийской и Светлогорской епархиях, а также в Черновицко-Буковинской.

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщили в ведомстве. В Кремле назвали действия СБУ «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».