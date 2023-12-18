Залужный негативно оценил решение Зеленского по украинским военкомам

Залужный: уволенные Зеленским военкомы были профессионалами, а сейчас их нет

Зеленский в ходе мобилизации из-за массовых случаев коррупции уволил всех областных военкомов на Украине. Залужный считает, что они были профессионалами и знали, как работать, а процесс мобилизации нужно вернуть к прежнему формату

Валерий Залужный (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Уволенные президентом Украины Владимиром Зеленским руководители областных военкоматов были профессионалами и знали, как работать, а сейчас их нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Так он ответил на вопрос о том, как отставки военкомов повлияли на эффективность мобилизации, передает «Интерфакс-Украина».

«Его [процесс мобилизации] просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше», — отметил Залужный.

По его словам, возникла проблема с военными, которые служат на передовой и которых нужно кем-то заменять. В то же время он отметил, что преждевременно оценивать программу рекрутинга, запущенную Минобороны Украины в ноябре. Она предусматривает добровольный набор всех желающих на службу в конкретное подразделение ВСУ и на конкретную должность.

В августе Владимир Зеленский уволил всех руководителей областных военкоматов Украины из-за коррупции. Случаи взяточничества были выявлены во время всеобщей мобилизации на Украине, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. В офисе президента Украины это назвали угрозой национальной безопасности, которая «подрывает доверие к государственным институтам».

Зеленский выступил за назначение военкомами военных, прошедших боевые действия и не имеющих возможности продолжать службу из-за проблем со здоровьем. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал Залужному назначать офицеров, которые прошли проверку СБУ.

Новая волна мобилизации на Украине будет проходить сложно, заявляли в офисе Зеленского в начале декабря. В конце ноября Минобороны страны указывало, что время популярных решений по вопросам мобилизации прошло. В качестве одного из направлений этой работы власти Украины называли привлечение рекрутинговых компаний, чтобы убеждать потенциальных мобилизованных, что их будут задействовать по специальностям, а не просто отправлять на передовую.

В Верховной раде обсуждают наделение сотрудников военкоматов дополнительными полномочиями. Так, они могут получить право наравне с полицией останавливать граждан, проверять их документы и вручать повестки, фиксируя процедуру на видео. Глава разведки Украины Кирилл Буданов выражал мнение, что эффективность принудительно мобилизованных украинцев «почти нулевая». «Все болеют за Украину, но все бегут», — отмечал он.

Би-би-си, проанализировав данные о незаконных пересечениях границы с Румынией, Молдавией, Польшей, Венгрией и Словакией, сообщала, что Украину с начала российской военной операции покинули 20 тыс. мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Еще более 20 тыс. были пойманы при попытке выехать за границу, отмечалось в статье.

Economist, Financial Times и другие СМИ неоднократно писали о конфликте между политическим и военным руководством Украины. Так, в ноябре Залужный в интервью Economist заявил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, президент Владимир Зеленский с ним не согласился. Издание утверждало, что отношения между Зеленским и Залужным описываются в их окружении как «ужасные». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, однако, утверждал, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. «Дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе, <...> поэтому здесь говорится не о конфликте, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи», — указал он, напомнив, что Зеленский является главнокомандующим.