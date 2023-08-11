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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский решил уволить всех областных военкомов из-за взяточничества

Зеленский решил уволить всех областных военкомов Украины из-за взяток и цинизма
Сюжет
Военная операция на Украине
Управлять военкоматами должны люди, прошедшие через боевые действия, заявил Владимир Зеленский. СНБО рекомендовала назначить на эти должности боевых офицеров, которые перед этим пройдут проверку в СБУ
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение об увольнении всех областных военкомов страны.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил он.

Передать управление военкоматами он предложил военнослужащим, прошедшим боевые действия, из числа тех, кто больше не может продолжать службу — из-за потери конечностей или иных проблем со здоровьем.

Как говорится в сообщении на сайте украинского президента, случаи коррупции в частности были выявлены во время проведения всеобщей мобилизации, а это является угрозой национальной безопасности и «подрывает доверие к государственным институтам». Общая мобилизация военнообязанных продолжается в стране с 24 февраля 2022 года, дня ввода российских войск в страну.

СНБО рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить руководителями областных военкоматов боевых офицеров, которые перед этим пройдут проверку Службы безопасности Украины.

Проверка территориальных центров комплектования на Украине началась после скандала с расследованием о незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Как сообщила «Украинская правда», после объявления мобилизации члены его семьи приобрели недвижимость и другое имущество в Испании, в частности виллу за €3 млн. Борисова отстранили от работы и возбудили против него уголовное дело.

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Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков говорил, что проверка продлится три месяца. По состоянию на 26 июля, по словам первого замминистра обороны страны Александра Павлюка, в нарушениях заподозрили 21 человека, в суд направили обвинительные акты против 16 из них.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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