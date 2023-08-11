Зеленский решил уволить всех областных военкомов из-за взяточничества

Управлять военкоматами должны люди, прошедшие через боевые действия, заявил Владимир Зеленский. СНБО рекомендовала назначить на эти должности боевых офицеров, которые перед этим пройдут проверку в СБУ

Владимир Зеленский (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение об увольнении всех областных военкомов страны.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил он.

Передать управление военкоматами он предложил военнослужащим, прошедшим боевые действия, из числа тех, кто больше не может продолжать службу — из-за потери конечностей или иных проблем со здоровьем.

Как говорится в сообщении на сайте украинского президента, случаи коррупции в частности были выявлены во время проведения всеобщей мобилизации, а это является угрозой национальной безопасности и «подрывает доверие к государственным институтам». Общая мобилизация военнообязанных продолжается в стране с 24 февраля 2022 года, дня ввода российских войск в страну.

СНБО рекомендовал главкому ВСУ Валерию Залужному назначить руководителями областных военкоматов боевых офицеров, которые перед этим пройдут проверку Службы безопасности Украины.

Проверка территориальных центров комплектования на Украине началась после скандала с расследованием о незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Как сообщила «Украинская правда», после объявления мобилизации члены его семьи приобрели недвижимость и другое имущество в Испании, в частности виллу за €3 млн. Борисова отстранили от работы и возбудили против него уголовное дело.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков говорил, что проверка продлится три месяца. По состоянию на 26 июля, по словам первого замминистра обороны страны Александра Павлюка, в нарушениях заподозрили 21 человека, в суд направили обвинительные акты против 16 из них.