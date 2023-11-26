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Политика ,  
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В Раде предложили расширить полномочия военкоматов

В Раде анонсировали расширение полномочий военкоматов
Процесс мобилизации на Украине вызывает много вопросов, поэтому сотрудники военкоматов получат законное право вручать повестки без полицейских, сообщили в Верховной раде. Киев обещает перейти на «смарт-мобилизацию»
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкоматов, получат право наравне с полицией останавливать граждан на улице, проверять документы, вручать повестки и фиксировать процесс на видео. Такую норму включат в новый законопроект, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Он отметил, что сейчас сотрудники военкоматов не вправе делать такое, что вызывает множество вопросов как со стороны ведомства, так и украинцев, которых пытаются мобилизовать.

«Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-нибудь центром скандала, чтобы человека не привлекать. И можно понять и полицейских, и ТЦК, у которых стоят планы, и людей, [которых] незаконно [пытаются] привлечь. Но у них есть ответственность согласно Конституции — защищать страну», — сказал Костенко.

Проект разработают к концу года. В ноябре о новом большом законопроекте, регулирующем вопросы мобилизации и демобилизации, упомянул глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он уточнил, что документ призван «увеличить мощность ТЦК с точки зрения мобилизации», создать «матрицу мобилизации и демобилизации».

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Вице-премьер Михаил Федоров назвал будущее устройство набора призывников «смарт-мобилизацией». Он пояснил в интервью «РБК-Украина», что мобилизованные смогут сами выбирать специальность службы. «Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться», — рассказал Федоров. Он также предположил, что это позволит получить «другое качество мотивации».

Украинская редакция Forbes выяснила, что проект реформы мобилизации предусматривает изменения в способе учета военнообязанных, предварительном отборе военных, оповещении, призовых по мобилизации и другие нововведения. Власти Украины уделят внимание также соблюдению прав и свобод в процессе мобилизации.

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Всеобщая мобилизация на Украине введена с 25 февраля 2022 года, тогда же призыв на срочную службы был отложен, а срочников решили не демобилизовать. В конце августа президент страны Владимир Зеленский рассказал о просьбе военных «дать возможность больше мобилизовать». В конце ноября он предложил демобилизовать всех срочников, у кого завершился срок службы.

В СНБО Украины признавали сложность процесса мобилизации. Как подсчитала Би-би-си, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, а более 21 тыс. пытались уехать, но были пойманы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
военкомат Украина Верховная рада Украины

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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