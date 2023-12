Может ли конфликт между Зеленским и Залужным привести к отставке главкома

Офис президента Украины рассматривает возможность отставки главы ВСУ Валерия Залужного, утверждают украинские СМИ. Одна из наиболее вероятных причин — политические амбиции, в которых подозревают главкома

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа) (Фото: офис президента Украины)

Уже на протяжении более чем месяца украинские и западные СМИ сообщают о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. 4 декабря «Украинская правда» опубликовала материал, в котором, ссылаясь на свои источники, сообщила, что офис президента рассматривает возможность увольнения Залужного. По информации издания, с некоторыми военачальниками Зеленский общается в обход главкома, в частности, с командующий сухопутными войсками Александром Сырским и командующим воздушными силами Николаем Олещуком, и это «мешает [Залужному] командовать всей армией». А The Financial Times 1 декабря обратила внимание, что главком перестал появляться на публике рядом с главой государства: в начале декабря Зеленский посетил передовые позиции на востоке Харьковской и юге Запорожской областей, и там его сопровождали министр обороны Рустем Умеров и Александр Сырский.

С чего начались разговоры о конфликте в украинском руководстве

1 ноября издание The Time опубликовало материал о проблемах, с которыми столкнулась Украина в 2023 году, — коррупция в армии и, как следствие, отставка министра обороны Алексея Резникова, спад глобального интереса к конфликту и растущие сложности с получением иностранной помощи. Издание, в частности, сообщило, что из-за тупиковой ситуации на фронте и ограниченных ресурсов военное командование предлагало отказаться от наступления, что идет вразрез с позицией президента. «Оказавшись перед выбором, заморозить войну или проиграть ее, Зеленский не видит другого выбора, кроме как продолжать воевать зимой и далее, — завершался этот текст. — «Не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны, — говорит он. — Даже если кто-то устает внутренне, многие из нас этого не признают». Президент в последнюю очередь».

В тот же день журнал The Economist опубликовал интервью с Залужным и его эссе. В разговоре с изданием главком заявил, что конфликт зашел в тупик и для выхода из него нужен технологический скачок. «Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — признал Залужный. Авторы обращают внимание на то, что за пять месяцев с начала широко анонсированного украинского контрнаступления ВСУ смогли продвинуться только на 17 км.

Предполагалось, что украинская армия будет преодолевать по 30 км в день и ей хватило бы четырех месяцев, чтобы «достичь Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова въехать и выехать» оттуда, сказал Залужный; однако войска «застревали на минных полях на подступах к Бахмуту», а «поставленное Западом оборудование подвергалось обстрелам российской артиллерии и беспилотников». В конце концов, когда все возможные способы изменить ситуацию были использованы, рассказал Залужный, он попросил разыскать книгу «Прорыв укрепленных линий обороны» 1941 года авторства советского генерал-майора Павла Смирнова, в которой анализировались сражения Первой мировой войны. «Не дочитав до середины, я понял, <…> что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня завел в тупик и нас, и наших врагов», — отметил Залужный.

В эссе он подробно описал, как можно выйти из состояния позиционной войны. По-прежнему нужны базовые вооружения — ракеты и снаряды, но также Украине нужны «ключевые военные возможности». Он обозначил пять приоритетов: авиация и дроны, чтобы обеспечить контроль над небом; средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи и навигации; контрбатарейный огонь; технологии разминирования и соответствующее оборудование; наконец, наращивание человеческих резервов, — по мнению Залужного, в украинском законодательстве «есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от их обязанностей».

Карьера Валерия Залужного Родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (сейчас — Звягель, Житомирская область на северо-западе страны) в семье военнослужащего. Имеет три высших образования. Окончил в 1993 году Новоград-Волынский машиностроительный техникум, в 1997 году — общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища, в 2007-м — Национальную академию обороны, в 2014-м — Национальный университет обороны. В 2020 году получил диплом магистра по международным отношениям Острожской академии (город Острог в Ровенской области на северо-западе Украины). В 2007 году стал первым замкомандира 24-й Железной механизированной бригады в Яворове Львовской области, в 2009-м возглавил 51-ю отдельную механизированную бригаду в Волынской области (северо-запад). С июля 2014 года участвовал в войне в Донбассе, в том числе в боях за Дебальцево. В 2017 году получил звание генерал-майора и стал первым замкомандующего войсками оперативного командования «Запад» сухопутных войск. В 2018–2019 годах возглавлял объединенный оперативный штаб ВСУ, с 2019 года командовал войсками оперативного командования «Север». В июле 2021 года был назначен главнокомандующим ВСУ, в марте 2022 года получил звание генерала украинской армии.

Несколько дней спустя замглавы офиса президента Игорь Жовква в ходе телемарафона заявил, что слова Залужного вызвали панику у международных партнеров Украины и что, по его мнению, происходящее на фронте комментировать не нужно, — «оружие любит тишину», а разговоры о нем причиняют вред. Параллельно Владимир Зеленский на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции заявил, что ситуация на поле боя не патовая, и подчеркнул, что Украине нужен контроль над небом — для этого надо ждать истребители F-16, которые пообещали западные партнеры. 2 декабря в интервью Associated Press украинский лидер признал, что ситуация развивается не так, как планировали в Киеве. «Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт», — сказал Зеленский.

Что стало причиной конфликта и к чему он может привести

В начале ноября The New York Times написала о нарастающем расколе в украинском руководстве, источники Bloomberg эту оценку отвергали. В конце месяца The Economist, ссылаясь на свои источники, написал, что отношения между Зеленским и Залужным нельзя охарактеризовать иначе как ужасные. По словам высокопоставленного собеседника издания в украинском правительстве, главком, возможно, поступил неразумно, публично вступив в полемику с более оптимистичными заявлениями президента, но мало кто в руководстве не согласен с его трезвой оценкой ситуации.

В офисе президента информацию о расколе отвергли — советник главы офиса Михаил Подоляк в комментарии BBC в конце ноября заявил, что эти разговоры призваны создать впечатление, что в стране нет единства, и «существенно усилить депрессивные настроения». «Какой конфликт, если главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали. Президент — это стратегия, а главнокомандующий — операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные. На разных площадках», — заверил Подоляк (цитата по «Страна.ua»).

Основания говорить о конфликте дал сам Зеленский. В интервью британскому таблоиду The Sun 20 ноября он предостерег военных, что их попытки заниматься политикой могут поставить страну под угрозу. «Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не военный, и я считаю, что это огромная ошибка, — сказал Зеленский. — При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти».

С критикой главкома ВСУ выступали и широко известные представители правящей партии «Слуга народа». Глава фракции в Верховной раде Давид Арахамия в интервью Наталье Мосийчук в конце ноября заявил, что в парламенте уже много времени ждут от Генерального штаба план на следующий год и что «такого плана ни у кого нет в стране на самом деле». Примерно в то же время с аналогичным заявлением выступила замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая: «Если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти».

Мэр Киева Виталий Кличко Залужного поддержал. «Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно», — сказал Кличко в опубликованном 2 декабря интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

Украинские СМИ пишут, что напряженность между Зеленским и Залужным стала нарастать еще весной 2022 года. Тогда, по данным социологического агентства «Рейтинг», уровень доверия президенту составлял 93%, главкому — 98%. По словам собеседников «Украинской правды», офис президента начал подозревать, что у Залужного есть политические амбиции, — его, в частности, отговорили от создания благотворительного фонда, который, по оценке президентской команды, со временем мог перерасти в политическую партию. После этого главком стал гораздо реже появляться в публичном поле, однако, пишет издание, это дало противоположный эффект — каждое его заявление «становилось явлением и вызывало феноменальную реакцию общества».

По информации «Украинской правды», и без того непростые отношения усугубило неудачное контрнаступление ВСУ — после этого разногласия стали достоянием общественности. Собеседники издания утверждают, что ситуация еще больше обострилась во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 ноября. Тогда ему сообщили, что Киеву нужно 17 млн снарядов, — Остин, «мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов». Источник «Украинской правды» также сообщил, что, по словам Остина, «Залужный постоянно жалуется его генералам на офис президента».

«Есть такое впечатление, что по приезде Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. На ставках, наоборот, исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Президент спрашивает, типа «что, мы героически наступаем — отошли на 200 м?», а Валера гневно молчит», — рассказал «Украинской правде» один из участников совещаний.

Издание «Страна.ua» пишет, что еще один фактор обостряющегося конфликта — возможные выборы президента, которые запланированы на март 2024 года. В условиях военного положения они вряд ли будут: Зеленский в интервью Associated Press заявил, что готов к выборам, но большинство украинцев считают их «опасными и бессмысленными». Все фракции в Верховной раде также сошлись на том, что голосование можно будет провести не ранее чем через полгода после снятия военного положения.

Как сообщил «Стране» источник в политических кругах, Зеленский «хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный». «Пока она не будет решена, выборы не объявят», — утверждает собеседник издания. И если главком не даст гарантий своего неучастия в голосовании, то президент попытается его уволить — «причем не просто так, а с максимальной дискредитацией».

Залужный о планах участвовать в возможных выборах не заявлял, но, по данным последнего опроса агентства «Рейтинг», которые приводит «Страна», уровень доверия граждан к нему превышает показатель Зеленского — 82% против 72%; если бы прямо сейчас состоялись парламентские выборы, сообщает издание, то на них лидировала бы условная партия Залужного с 36% голосов, а гипотетический блок Зеленского занял бы второе место с 26,7%.