Киев раскрыл, как привлечет в ВСУ нежелающих воевать

Украина перейдет на более гибкую систему мобилизации — не желающим воевать специалистам дадут выбрать, как иначе принести пользу ВСУ. Киев ожидает получить «другое качество мотивации»

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Власти Украины воспользуются услугами двумя крупнейших частных рекрутинговых компаний, чтобы убедить потенциальных мобилизованных, что они будут задействованы согласно своим специальностям, а не просто отправлены на передовую, сообщил The Guardian секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

По его словам, задачей компаний станет выявить украинцев с конкретными навыками и отговорить от попыток бегства за границу тех специалистов, которые желают помочь вооруженных силам, но не хотят идти на фронт. Он уточнил, что мобилизация «станет более гибкой», власти объявят необходимые специальности, в которых есть потребность — например, слесари или сварщики.

«Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью… Теперь у нас новый министр [обороны Рустер Умеров] с новым подходом», — добавил Данилов.

Издание пишет, что об изменениях могут объявить на этой неделе. Источник газеты в Минобороны Украины уточнил, что контракты с частными кадровыми агентствами уже заключены.

О грядущем изменении в принципах набора призывников рассказывал вице-премьер Михаил Федоров, назвавший будущее устройство системы «смарт-мобилизацией». Мобилизованные смогут самостоятельно выбрать специальность службы — водитель, сапер, «все должности будут». «Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться», — рассказал Федоров. Он также предположил, что это позволит получить «другое качество мотивации».

В Верховной раде сообщали, что обширный проект реформы мобилизации закончат до конца года. Глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнял, что документ позволит «увеличить мощность ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так называются военкоматы. — РБК) с точки зрения мобилизации», создать «матрицу мобилизации и демобилизации». Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказывал, что планируется расширить права военкоматов — их сотрудники смогут останавливать граждан, вручать повестки и фиксировать процесс на видео наравне с полицией, поскольку та часто отстранялась от этих задач.

Кроме того, как выяснила украинская редакция Forbes, проект уделит внимание соблюдению прав и свобод мобилизованных, затронет систему предварительного отбора, оповещений, призовых при мобилизации и др.

Как подсчитала Би-би-си, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, а более 21 тыс. пытались уехать, но были пойманы.

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день полномасштабных боев. В конце лета 2023-го президент Владимир Зеленский рассказал о просьбе командования «дать возможность больше мобилизовать».