На Украине признали проблемы с оружием и призвали к мобилизации
Время популярных решений по вопросам мобилизации на Украине прошло, заявила экс-замминистра обороны страны Анна Маляр в интервью изданию Liga.net.
Такие решения, по словам Маляр, исчерпаны, «их уже не может быть в такой сложной войне». «Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости», — сказала она.
Маляр подчеркнула, что численность российской армии превышает украинскую, а также признала, что у ВСУ меньше оружия.
«Я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — заключила она.
Официально Украина не называет актуальную численность вооруженных сил, однако 22 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что с весны 2014 года в боевых действиях на территории страны приняли участие около 1 млн ее граждан.
После начала военной операции украинские власти объявили всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для The Economist, опубликованной 1 ноября, написал, что на Украине недостаточно призывников. Позднее, 4 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации сложный, но не настолько катастрофичный, чтобы кричать «караул».
17 ноября Би-би-си узнала, что около 20 тыс. мужчин покинули Украину после начала мобилизации с февраля 2022 по 31 августа 2023 года. Еще более 21 тыс. попытались уехать, но были пойманы.
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