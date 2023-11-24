 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

На Украине признали проблемы с оружием и призвали к мобилизации

Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр напомнила украинцам о мобилизации
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Время популярных решений по вопросам мобилизации на Украине прошло, заявила экс-замминистра обороны страны Анна Маляр в интервью изданию Liga.net.

Такие решения, по словам Маляр, исчерпаны, «их уже не может быть в такой сложной войне». «Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости», — сказала она.

Маляр подчеркнула, что численность российской армии превышает украинскую, а также признала, что у ВСУ меньше оружия.

«Я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — заключила она.

Би-би-си узнала о 20 тыс. мужчин, покинувших Украину из-за мобилизации
Политика
Фото:Pete Kiehart / Getty Images

Официально Украина не называет актуальную численность вооруженных сил, однако 22 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что с весны 2014 года в боевых действиях на территории страны приняли участие около 1 млн ее граждан.

После начала военной операции украинские власти объявили всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали.

Читайте на РБК Pro
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Что будет с ценами на золото в 2024 году
«Из-за хобби мы отказали кандидату»: какие соцсети отпугнут работодателей
Многолетняя депрессия «достигаторов»: как проявляется и что с ней делать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для The Economist, опубликованной 1 ноября, написал, что на Украине недостаточно призывников. Позднее, 4 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что вопрос мобилизации сложный, но не настолько катастрофичный, чтобы кричать «караул».

17 ноября Би-би-си узнала, что около 20 тыс. мужчин покинули Украину после начала мобилизации с февраля 2022 по 31 августа 2023 года. Еще более 21 тыс. попытались уехать, но были пойманы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
мобилизация Украина оружие

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Би-би-си узнала о 20 тыс. мужчин, покинувших Украину из-за мобилизации
Политика
В Совете нацбезопасности Украины назвали сложным вопрос мобилизации
Политика
В СНБО назвали условие обсуждения демобилизации в ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Глава HR «Росатома» — о новой концепции человекоцентричности Отрасли, 13:30
Производители ответили на данные о листериях и костях в их пельменях Бизнес, 13:28
Дали, очарование образа и реклама: краткая история арт-коллабораций SBCM23F - Сбер Cosmoscow, 13:26
Песков заявил о потребности в диалоге с США о стратегической стабильности Политика, 13:24
Ефимов рассказал о торгах на право редевеломпента участков в Медведково Экономика, 13:22
От зефира до софта: как российский бизнес переоткрывает экспорт Национальные проекты, 13:20
Песков рассказал о сути и целях операции «Наемник» Политика, 13:17
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Склад Wildberries вернулся к работе после визита силовиков Бизнес, 13:16
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 13:15
Карякин объяснил, почему отказался играть за сборную России в Китае Спорт, 13:14
Песков рассказал о значимом итоге участия Путина в саммите G20 Политика, 13:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:09
Глава Николаева объяснил звуки взрывов в городе Политика, 13:08
Песков выразил надежду, что до нового «железного занавеса» не дойдет Политика, 13:06