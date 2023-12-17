Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев
Эффективность принудительно мобилизованных украинцев «почти нулевая», заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов, сообщает «Страна».
«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время», — сказал Буданов.
По его словам, финансовая выгода не играет большой роли для мобилизованных, к тому же, у многих «нет ощущения, что враг захватил территорию» и ее нужно защищать. «Все болеют за Украину, но все бегут», — констатировал глава разведки.
Несмотря на это, принудительная мобилизация все равно нужна, считает Буданов, это необходимо для поддержания численности армии. По его словам, сейчас в Силах обороны страны — 1,1 млн человек, но ввиду потерь это количество «нужно держать постоянно».
На Украине не раз сообщали о не совсем стандартных подходах военкоматов к поиску призывников в ходе всеобщей мобилизации, которая была объявлена в стране 25 февраля 2022 года. Например, 7 декабря в санаторном комплексе «Косино» в Закарпатской области произошла облава. Сотрудники украинских военкоматов ворвались на его территорию, повестки никому вручены не были, так как найти тех, кто подлежит призыву, не удалось, но двух сотрудников комплекса вывезли в неизвестном направлении. В других районах Закарпатья тоже проходили подобные рейды.
С российской стороны, как сообщил 14 декабря президент Владимир Путин, в зоне военной операции в совокупности находятся 617 тыс. военнослужащих, мобилизованных непосредственно в зоне боевых действий — 244 тыс. Он добавил, что мобилизованные воюют эффективно, хотя в начале набора по отношению к ним было «много иронии»
По его словам, необходимости в новой мобилизации в России на сегодняшний день нет, так как есть достаточный поток контрактников и добровольцев. «Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — заметил он.