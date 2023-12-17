В силах обороны Украины служат 1,1 млн человек, для поддержания их численности нужна принудительная мобилизация, даже несмотря на то, что у таких военных «почти нулевой КПД», заявил глава украинской разведки Буданов

Эффективность принудительно мобилизованных украинцев «почти нулевая», заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов, сообщает «Страна».

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время», — сказал Буданов.

По его словам, финансовая выгода не играет большой роли для мобилизованных, к тому же, у многих «нет ощущения, что враг захватил территорию» и ее нужно защищать. «Все болеют за Украину, но все бегут», — констатировал глава разведки.

Несмотря на это, принудительная мобилизация все равно нужна, считает Буданов, это необходимо для поддержания численности армии. По его словам, сейчас в Силах обороны страны — 1,1 млн человек, но ввиду потерь это количество «нужно держать постоянно».

На Украине не раз сообщали о не совсем стандартных подходах военкоматов к поиску призывников в ходе всеобщей мобилизации, которая была объявлена в стране 25 февраля 2022 года. Например, 7 декабря в санаторном комплексе «Косино» в Закарпатской области произошла облава. Сотрудники украинских военкоматов ворвались на его территорию, повестки никому вручены не были, так как найти тех, кто подлежит призыву, не удалось, но двух сотрудников комплекса вывезли в неизвестном направлении. В других районах Закарпатья тоже проходили подобные рейды.

С российской стороны, как сообщил 14 декабря президент Владимир Путин, в зоне военной операции в совокупности находятся 617 тыс. военнослужащих, мобилизованных непосредственно в зоне боевых действий — 244 тыс. Он добавил, что мобилизованные воюют эффективно, хотя в начале набора по отношению к ним было «много иронии»

По его словам, необходимости в новой мобилизации в России на сегодняшний день нет, так как есть достаточный поток контрактников и добровольцев. «Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — заметил он.