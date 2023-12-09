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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк назвал сложной новую волну мобилизации на Украине

Михаил Подоляк: мобилизация на Украине будет проходить сложно
Сюжет
Военная операция на Украине

Мобилизация на Украине будет сложной, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона. Так он прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах.

По словам советника, если граждане хотят жить в свободном государстве, то нужно «вкладываться в защиту страны». Подоляк добавил, что государство готовит новую программу по работе с людьми, «которые не очень понимают, что такое война и к чему она может привести».

Ранее «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам.

В конце ноября военной администрации Сумской области заявили, что план по мобилизации в регионе выполнен лишь на 8%, в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, пообещали сформировать группы для обхода домов призывников.

Би-би-си узнала о 20 тыс. мужчин, покинувших Украину из-за мобилизации
Политика
Фото:Pete Kiehart / Getty Images

Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции, тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Как подсчитала Би-би-си в ноябре 2023 года, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, еще свыше 21 тыс. пытались уехать, но их поймали.

В конце ноября экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по вопросам мобилизации прошло. Она отметила, что украинцы, как «взрослое общество, должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости». Маляр подчеркнула, что численность российской армии превышает украинскую.

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Позднее, 27 ноября, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов сообщил, что власти воспользуются услугами двух крупнейших частных рекрутинговых компаний, чтобы убедить потенциальных мобилизованных, что они будут задействованы согласно своей специализации, а не просто отправлены на передовую.

Теги
Михаил Подоляк ВСУ мобилизация Украина
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