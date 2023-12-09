Подоляк назвал сложной новую волну мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине будет сложной, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона. Так он прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах.

По словам советника, если граждане хотят жить в свободном государстве, то нужно «вкладываться в защиту страны». Подоляк добавил, что государство готовит новую программу по работе с людьми, «которые не очень понимают, что такое война и к чему она может привести».

Ранее «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам.

В конце ноября военной администрации Сумской области заявили, что план по мобилизации в регионе выполнен лишь на 8%, в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, пообещали сформировать группы для обхода домов призывников.

Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции, тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Как подсчитала Би-би-си в ноябре 2023 года, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, еще свыше 21 тыс. пытались уехать, но их поймали.

В конце ноября экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по вопросам мобилизации прошло. Она отметила, что украинцы, как «взрослое общество, должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости». Маляр подчеркнула, что численность российской армии превышает украинскую.

Позднее, 27 ноября, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов сообщил, что власти воспользуются услугами двух крупнейших частных рекрутинговых компаний, чтобы убедить потенциальных мобилизованных, что они будут задействованы согласно своей специализации, а не просто отправлены на передовую.