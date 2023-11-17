Би-би-си узнала о 20 тыс. мужчин, покинувших Украину из-за мобилизации

Би-би-си: около 20 тыс. мужчин покинули Украину после начала мобилизации

Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну пешком, вплавь или при помощи поддельных документов, но их задержали силовые службы Украины, сообщила Би-би-си

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Около 20 тыс. мужчин покинули Украину с начала спецоперации, чтобы избежать призыва в армию. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные о незаконных пересечениях границы из Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии и Словакии.

Согласно этим данным, 19 740 мужчин незаконно пересекли границу указанных стран в период с февраля 2022 по 31 августа 2023 года.

Еще более 21 тыс. украинцев попытались уехать, но были пойманы, подтвердили корпорации украинские власти. Из них более 14 тыс. пытались пересечь границу пешком или вплавь, остальные 6,8 тыс. полагались на полученные обманным путем документы, где указывались сфабрикованные льготы и заболевания.

К числу мужчин, кто не подлежит призыву на военную службу на Украине, относятся лица с проблемами со здоровьем, те, на кого возложены обязанности по уходу, и отцы троих или более детей, напомнила Би-би-си.

При этом представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявил, что доля тех, кто пытается избежать мобилизации, составляет около 1–5%, что «не является критичным».

О том, что вопрос мобилизации на Украине сложный, но не настолько катастрофичный, чтобы кричать «караул», говорил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

После начала российской спецоперации украинские власти объявили на Украине всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали.

Минобороны Украины в конце минувшего августа заявило, что план мобилизации в стране еще не выполнен. Замглавы ведомства Наталия Калмыкова сообщала, что «сотни тысяч людей» пытаются избежать призыва.

В августе украинская Генпрокуратура выяснила, что военкоматы в нескольких регионах продавали справки о негодности к службе и помогали мужчинам выехать через КПП в Одесской области в Молдавию. Услуга стоила до $10 тыс.

Глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия 1 сентября сообщил, что власти Украины могут обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов. Он также предупредил, что граждане, купившие поддельные справки о негодности к службе по состоянию здоровья, могут нести уголовную ответственность.

Тем не менее уже несколько стран отказались выдавать Украине мужчин, которые отклоняются от призыва, в том числе Чехия, Польша, Австрия и Венгрия.