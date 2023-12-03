Подоляк заявил об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным

Владимир Зеленский (слева) и Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет, заявил в интервью УНИАН советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Очень странно говорить о конфликте между Залужным и Зеленским, если учитывать роли их в [этом конфликте]», — сказал Подоляк. По его словам, президент отвечает за стратегическое управление: одновременно ведет военные действия, отвечает за экономику и контакты с внешними партнерами, которые обеспечивают «выживаемость Украины».

Подоляк напомнил, что Зеленский является главнокомандующим и у него есть подчиненные: «Без синергии здесь невозможно работать. <...> Дискуссии жесткие бывают, конечно, как и в любом другом управленческом процессе, <...> поэтому здесь говорится не о конфликте, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи».

Он считает, что заявления о конфликте появляются в том числе внутри страны. Накопилось много раздражения, тяжелых вопросов и информации, что не все государственные вертикали вкладываются в ведение военных действий так же, как само общество, и это «ложится тяжелым грузом», поскольку на линии фронта «прорыва не случилось», добавил Подоляк.

Ранее The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Украины сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным длится с прошлого года, сейчас он перешел в «открытое противостояние» — это связано с провалом контрнаступления украинской армии летом. Издание отметило, что отношения между президентом и главкомом сейчас нельзя охарактеризовать иначе, как «ужасные», что может поставить под вопрос «стабильность» Украины.

Мысль о тупике на фронте Залужный озвучил в интервью The Economist в начале ноября. Тогда он также сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет». Зеленский с ним не согласился. Глава государства признал, что ситуация на фронте сложная, но заявил, что ее нельзя назвать патовой. Глава офиса Андрей Ермак подчеркнул, что между Зеленским и Залужным нет раскола, у них единая позиция по вопросу военных действий.

1 декабря Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов, отметив, что Украина не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск.

Москва неоднократно называла украинское контрнаступление провальным. По словам президента Владимира Путина, у ВСУ «пока результатов нет, есть только огромные потери».