Военная операция на Украине⁠,
0

В Польше рассказали, как дело Миндича усложнило путь Украины в ЕС

Косиняк-Камыш: Киев должен объяснить нарушение главного условия вступления в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина должна объяснить коррупцию на контрактах в «Энергоатоме», заявил министр обороны Польши. Он напомнил, что коррумпирования страна не может стать членом Евросоюза. Киев ведет переговоры о вступлении в ЕС с лета 2024 года
Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Rafal Guz / EPA / ТАСС )

Власти Украины должны дать немедленные разъяснения по поводу коррупционного дела у себя в стране, заявил министр обороны государства Владислав Косиняк-Камыш в интервью радио ZET. Он напомнил, что искоренение коррупции является одним из главных условий принятия в Евросоюз.

«Следует ожидать немедленного разъяснения со стороны Украины по этому вопросу <...> Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — нельзя принимать в Евросоюз, если речь идет о коррумпированной стране», — подчеркнул польский министр.

ЕС официально начал переговоры о членстве с Украиной летом 2024 года. В октябре 2025-го вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз в декабре.

Расследование НАБУ ранее выявило, что в госкорпорации «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным следствия, организатором схемы являлся бывший бизнес-партнер Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимур Миндич. В тот же день у него дома прошли обыски. Сам бизнесмен успел покинуть страну.

НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
Тимур Миндич

«Украинская правда» отмечала, что Миндич может оказаться только «верхушкой айсберга». Народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк рассказал, что на записях прослушки переговоров окружения Миндича фигурирует некто с прозвищем Али-Баба — им может быть руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Сам украинский лидер поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных.

Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писал, что масштабное коррупционное дело в сфере энергетики на Украине может стать «часом расплаты» для Зеленского. Ему станет сложнее добиваться получения помощи у союзников, говорится в статье. 

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на необычное молчание американских официальных лиц в связи с коррупционным скандалом на Украине. «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — подчеркнул он. 

Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
