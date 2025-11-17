 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере

Тимур Миндич
Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

В сфере оборонных закупок Украины наблюдаются системные проблемы с отслеживанием средств, что может быть связано с коррупционной деятельностью группы во главе с Тимуром Миндичем, который стал фигурантом расследования о коррупции в энергосекторе. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, передает «Страна».

По данным НАБУ, трудности с финансовым мониторингом наблюдаются с февраля 2025 года, когда Украина активизировала работу в оборонной сфере.

«Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга для того, чтобы получить соответствующие данные по движению средств и подозрительных транзакций. Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше», — сказал Кривонос.

По его словам, запросы будут относиться к отдельным фигурантам дела Миндича. Также в НАБУ планируют идентифицировать всех возможных участников коррупционной схемы.

САП обвинила соратника Зеленского в «преступном» вмешательстве в оборону
Политика
Тимур Миндич

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обвинил Миндича не только в коррупционных связях с бывшим министром энергетики и нынешним министром юстиции Германом Галущенко, но и в связях с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым в оборонной сфере.

Умеров, комментируя эти сообщения, заявил, что любые попытки связать его работу в Минобороны с влиянием каких-либо лиц «безосновательны».

Умеров признал, что встречался с Миндичем: по его словам, он обсуждал с бизнесменом вопрос о поставках бронежилетов по контракту, который впоследствии был разорван, поскольку продукция не соответствовала требованиям. Ни одного товара поставлено не было, подчеркнул Умеров.

По данным правоохранительных ведомств, участники высокоуровневой преступной организации во главе с Миндичем выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). Ее члены брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов.

