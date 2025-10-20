 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Киеве допустили прорыв в переговорах о ЕС на фоне «креативных решений»

Качка: Украина надеется на прорыв в переговорах о вступлении в ЕС в 2025 году

Киев рассчитывает при определенных обстоятельствах в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз. Об этом сообщил Politico украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка.

Украина надеется, что ее заявка на членство в ЕС продвинется до конца этого года благодаря «креативным решениям» для преодоления позиции Венгрии, пояснил вице-премьер.

Лидеры ЕС могли бы договориться об открытии шести переговорных кластеров — юридических шагов на пути к членству Украины в блоке — в декабре, поскольку «политический импульс » набирает силу, а давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он снял свое вето, растет, считает Качка.

«Можно завершить подготовку к повторному открытию всех кластеров, и если будет политический импульс, то все кластеры могут выйти уже к концу этого года», — сказал он.

Фон дер Ляйен назвала санкции против России путем к членству Сербии в ЕС
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Летевший из Минвод в Тель-Авив лайнер вернулся назад из-за неполадок Общество, 02:18
В Киеве допустили прорыв в переговорах о ЕС на фоне «креативных решений» Политика, 02:02
Сийярто заявил о планах противостоять выделению новой помощи Украине Политика, 01:31
Захарова заявила о дипломатической подготовке встречи Путина и Трампа Политика, 01:21
Британия расследует сообщения о взломе «российскими хакерами» военных баз Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Подмосковье нашли тело тренера по боксу Олега Чехова Спорт, 00:53
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Астроном рассказал, откуда в России будет видна самая яркая комета года Общество, 00:48
Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане Политика, 00:24
В Воронежской области при взрыве беспилотника пострадала женщина Политика, 00:18
В шестом с вечера аэропорту России ограничили полеты Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Даниил Медведев завоевал первый титул с 2023-го. Закончился ли его кризис Спорт, 00:00
Экономисты разошлись в предсказании действий ЦБ по ключевой ставкеПодписка на РБК, 00:00