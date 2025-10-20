Качка: Украина надеется на прорыв в переговорах о вступлении в ЕС в 2025 году

В Киеве допустили прорыв в переговорах о ЕС на фоне «креативных решений»

Киев рассчитывает при определенных обстоятельствах в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз. Об этом сообщил Politico украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка.

Украина надеется, что ее заявка на членство в ЕС продвинется до конца этого года благодаря «креативным решениям» для преодоления позиции Венгрии, пояснил вице-премьер.

Лидеры ЕС могли бы договориться об открытии шести переговорных кластеров — юридических шагов на пути к членству Украины в блоке — в декабре, поскольку «политический импульс » набирает силу, а давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он снял свое вето, растет, считает Качка.

«Можно завершить подготовку к повторному открытию всех кластеров, и если будет политический импульс, то все кластеры могут выйти уже к концу этого года», — сказал он.

Материал дополняется