 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

«УП» рассказала о роли Миндича в «коррупционном айсберге» на Украине

НАБУ и САП еще не представили все детали коррупционной схемы, поэтому в деле могут появиться новые фамилии, пишет «УП». Источники издания при этом спорят, был ли Миндич «верхушкой айсберга» или его скрытой частью
Тимур Миндич
Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Обнародованные украинскими антикоррупционными органами детали расследования преступной схемы в сфере энергетики свидетельствуют, что бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич — «верхушка айсберга», пишет «Украинская правда». Однако мнения собеседников издания в политических и бизнес-кругах по вопросу роли Миндича в организации преступной схемы разделились.

Один из украинских бизнесменов, на которого ссылается «Украинская правда», считает, что задачей Миндича было «просто раскладывать по пакетам». Другой собеседник отмечает: «Не важно, кто кассир <...> Если есть запрос на функционал — это может быть любой». При этом большинство источников считают, что Миндич — «именно та часть айсберга, которая располагается под водой», пишет «УП».

Издание отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) еще не представили окончательных результатов расследования коррупционной схемы в сфере энергетики, «а потому можно ожидать новых фамилий». Это ожидание, как пишет «Украинская правда», разделяют и источники, приближенные к офису президента Владимира Зеленского. Они же отмечают, что никто из представителей власти не хочет брать на себя вину в произошедшем, но «и шаг какой-то вперед делать надо».

Со ссылкой на источники «Украинская правда» пишет, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак убеждает Зеленского в возможной причастности к возникшим проблемам бизнесмена Игоря Коломойского. Он, как отмечает издание, уже третий год находится в СИЗО СБУ. «Найти врага, чтобы не признавать вины, — одна из любимейших тактик в офисе», — приводит «Украинская правда» слова источника в офисе украинского президента.

НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
Тимур Миндич

Большинство опрошенных собеседников полагают, что сейчас украинское руководство обеспокоено тем, может ли Ермак получить официальное подозрение в ходе расследования коррупционной схемы. Депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк утверждает, что Ермак фигурирует на записях прослушки переговоров окружения Миндича, представленных НАБУ, под прозвищем Али-Баба. Этот факт, полагает Железняк, подтверждает, что глава офиса президента «обо всей этой движухе прекрасно знал».

Дело о коррупции в сфере энергетики, по данным НАБУ, расследовали 15 месяцев. Результаты операции бюро представило 10 ноября 2025 года, заявив, что в госкорпорации «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Имена фигурантов дела ведомство не раскрывает, но организатором схемы следствие назвало некоего Карлсона, который живет на улице Грушевского в Киеве. «Украинская правда» отмечала, что по этому адресу находится одна из четырех квартир Миндича. В тот же день там прошли обыски.

О том, что в схеме задействован работавший когда-то с Зеленским Миндич, сообщало и «РБК-Украина». По информации издания, также к делу причастны бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и подавший в отставку с поста министра юстиции Герман Галущенко.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
НАБУ Тимур Миндич коррупция Андрей Ермак Владимир Зеленский
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича»
Политика
В ЕС потребовали от Киева ответов на фоне коррупционного скандала
Политика
NYT написала о повороте для Зеленского из-за коррупционного дела
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
На торги выставили право взыскать с телеведущего Сергея Майорова ₽3,3 млн Общество, 11:32
Сальвадор докупил биткоин на $100 млн во время обвала курса Крипто, 11:27
В Москве повторен температурный рекорд 1940 года для 18 ноября Общество, 11:27
Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции Политика, 11:26
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 11:26
В Дагестане при наезде на лошадь погиб водитель легковой машины Общество, 11:25
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 11:25
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Атака ВСУ оставила без электричества 65% потребителей в ДНР Политика, 11:25
Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом Политика, 11:22
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 11:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
В ВСУ назвали ротацию временем наибольших потерь личного состава Политика, 11:12
Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных украинских граждан Политика, 11:10