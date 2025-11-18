«УП» рассказала о роли Миндича в «коррупционном айсберге» на Украине

НАБУ и САП еще не представили все детали коррупционной схемы, поэтому в деле могут появиться новые фамилии, пишет «УП». Источники издания при этом спорят, был ли Миндич «верхушкой айсберга» или его скрытой частью

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Обнародованные украинскими антикоррупционными органами детали расследования преступной схемы в сфере энергетики свидетельствуют, что бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич — «верхушка айсберга», пишет «Украинская правда». Однако мнения собеседников издания в политических и бизнес-кругах по вопросу роли Миндича в организации преступной схемы разделились.

Один из украинских бизнесменов, на которого ссылается «Украинская правда», считает, что задачей Миндича было «просто раскладывать по пакетам». Другой собеседник отмечает: «Не важно, кто кассир <...> Если есть запрос на функционал — это может быть любой». При этом большинство источников считают, что Миндич — «именно та часть айсберга, которая располагается под водой», пишет «УП».

Издание отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) еще не представили окончательных результатов расследования коррупционной схемы в сфере энергетики, «а потому можно ожидать новых фамилий». Это ожидание, как пишет «Украинская правда», разделяют и источники, приближенные к офису президента Владимира Зеленского. Они же отмечают, что никто из представителей власти не хочет брать на себя вину в произошедшем, но «и шаг какой-то вперед делать надо».

Со ссылкой на источники «Украинская правда» пишет, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак убеждает Зеленского в возможной причастности к возникшим проблемам бизнесмена Игоря Коломойского. Он, как отмечает издание, уже третий год находится в СИЗО СБУ. «Найти врага, чтобы не признавать вины, — одна из любимейших тактик в офисе», — приводит «Украинская правда» слова источника в офисе украинского президента.

Большинство опрошенных собеседников полагают, что сейчас украинское руководство обеспокоено тем, может ли Ермак получить официальное подозрение в ходе расследования коррупционной схемы. Депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк утверждает, что Ермак фигурирует на записях прослушки переговоров окружения Миндича, представленных НАБУ, под прозвищем Али-Баба. Этот факт, полагает Железняк, подтверждает, что глава офиса президента «обо всей этой движухе прекрасно знал».

Дело о коррупции в сфере энергетики, по данным НАБУ, расследовали 15 месяцев. Результаты операции бюро представило 10 ноября 2025 года, заявив, что в госкорпорации «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Имена фигурантов дела ведомство не раскрывает, но организатором схемы следствие назвало некоего Карлсона, который живет на улице Грушевского в Киеве. «Украинская правда» отмечала, что по этому адресу находится одна из четырех квартир Миндича. В тот же день там прошли обыски.

О том, что в схеме задействован работавший когда-то с Зеленским Миндич, сообщало и «РБК-Украина». По информации издания, также к делу причастны бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и подавший в отставку с поста министра юстиции Герман Галущенко.