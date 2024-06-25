Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины
Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины, процесс запустили на межправительственной конференции в Люксембурге, передает Associated Press.
«Это исторический момент для всех нас и знаменует собой важную веху в наших отношениях», — сказала глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиб, эта страна сейчас председательствует в ЕС.
Начало переговоров даст украинцам «моральную силу продолжать сопротивляться», оценила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
Переговоры включают в себя скрининг законодательства страны-кандидата и его адаптацию к действующему законодательству ЕС, а также реализацию судебных, административных, экономических и других реформ, необходимых для удовлетворения требований ЕС (так называемых копенгагенских критериев).
Сами переговоры вряд ли начнутся в ближайшие несколько месяцев и они могут занять годы, пишет AP.
Процесс будет непростым и лишенным коротких путей, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Народы Украины и Молдавии продемонстрировали свою непоколебимую приверженность и решимость быть частью этого проекта. Даже во времена войны и потрясений они начали масштабные реформы», — сказала она.
Как отметила фон дер Ляйен, ЕС всегда был «чем-то большим, чем политический и экономический союз», являясь свидетельством стремления к миру, демократии, процветанию и безопасности. Теперь же Евросоюз стоит «на пороге важного и преобразующего момента» как для обеих стран, так и для себя самого.
«Именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС — уже сегодня», — написал украинский президент Владимир Зеленский в X. Он заверил, что страну «уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом — всех европейских наций».
Вступив в союз, Украина сместит Францию с места крупнейшей страны в ЕС, а развитая сельскохозяйственная сфера окажет огромное влияние на весь Евросоюз, отмечает AP.
Самым заметным противником европейской интеграции Украины долгое время была Венгрия. Премьер Виктор Орбан призывал изучать возможные проблемы, связанные с существенными объемами украинского агроэкспорта, и то, что некоторые территории Украины контролирует Россия. Однако Будапешт решил не мешать процессу.
Россия не против вступления Украины в ЕС, говорил президент Владимир Путин. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял он летом 2022 года.
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