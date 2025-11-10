УП узнала об обысках у соратника Зеленского и совладельца «Квартала 95»

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к предпринимателю, совладельницу студии «Квартал 95» и соратнику президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Следственные действия проходят в Киеве.

Еще один источник газеты рассказал, что Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков.

«Квартал 95» — компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, она основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Зеленский — один из основателей студии, после вступления в должность президента он вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

В августе Kyiv Independent писал, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая разрабатывает украинскую дальнобойную ракету «Фламинго». Следствие касается связей между этим предприятием и Миндичем. Само ведомство опровергало сам факт расследования.

При этом в октябре «Украинская правда» писала, что в квартире Миндича обнаружили прослушку. Издание предпологало, что правоохранительные органы могли прослушивать их разговоры с Зеленским.

В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Речь идет об изучении деятельности в том числе оффшорной компании с Британских Виргинских островов и человека по прозвищу Sugarman. Под последним, как предполагает газета, подразумевается бизнесмен Михаил Цукерман. Он еще до начала российской военной операции, как заявлял депутат Верховной рады Ярослав Железняк, «засветился» в схемах на Одесском припортовом заводе.

Материал дополняется