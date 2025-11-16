Дмитриев обратил внимание на молчание США по коррупционному скандалу на Украине

Дмитриев обратил внимание на молчание США по скандалу на Украине

Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил необычное молчание американских официальных лиц в связи с новым коррупционным скандалом на Украине, связанным с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом он заявил на своей странице в Х.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News, посвященную расследованию деятельности Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о пресечении масштабной коррупционной схемы в компании «Энергоатом», которая является оператором всех украинских АЭС. По данным следствия, организатором схемы являлся бизнесмен Тимур Миндич. Несмотря на проведение обысков в его доме, предпринимателю удалось покинуть территорию Украины за несколько часов до начала оперативных мероприятий.

Согласно материалам НАБУ, Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10-15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. По информации «Украинской правды», в сферу влияния бизнесмена входили бывший министр энергетики Герман Галущенко и сменившая его на посту главы Минюста Светлана Гринчук. Оба чиновника подали в отставку после требования президента Зеленского.

Политический резонанс скандала проявился в заявлении партии «Европейская солидарность» о начале процедуры вынесения вотума недоверия правительству. Специализированная антикорропуционная прокуратура также установила возможные связи Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, хотя последний отверг эти обвинения.

По делу уже арестованы исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. Суд установил для них залог в размере 40 млн и 126 млн гривен соответственно. Расследование продолжается.