Общество⁠,
0

Дмитриев обратил внимание на молчание США по скандалу на Украине

Дмитриев обратил внимание на молчание США по коррупционному скандалу на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил необычное молчание американских официальных лиц в связи с новым коррупционным скандалом на Украине, связанным с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом он заявил на своей странице в Х.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News, посвященную расследованию деятельности Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. 

Politico раскрыло, как Киев успокаивает ЕС после коррупционного скандала
Политика

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о пресечении масштабной коррупционной схемы в компании «Энергоатом», которая является оператором всех украинских АЭС. По данным следствия, организатором схемы являлся бизнесмен Тимур Миндич. Несмотря на проведение обысков в его доме, предпринимателю удалось покинуть территорию Украины за несколько часов до начала оперативных мероприятий.

Согласно материалам НАБУ, Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10-15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика. По информации «Украинской правды», в сферу влияния бизнесмена входили бывший министр энергетики Герман Галущенко и сменившая его на посту главы Минюста Светлана Гринчук. Оба чиновника подали в отставку после требования президента Зеленского.

Политический резонанс скандала проявился в заявлении партии «Европейская солидарность» о начале процедуры вынесения вотума недоверия правительству. Специализированная антикорропуционная прокуратура также установила возможные связи Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, хотя последний отверг эти обвинения.

По делу уже арестованы исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. Суд установил для них залог в размере 40 млн и 126 млн гривен соответственно. Расследование продолжается.

Ксения Потрошилина
Тимур Миндич Владимир Зеленский Кирилл Дмитриев Герман Галущенко Рустем Умеров коррупционеры коррупционный скандал
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года

Материалы по теме
Зеленский созвонился с Мерцем и обсудил беженцев, Миндича и активы России
Политика
NYT написала о повороте для Зеленского из-за коррупционного дела
Политика
В ЕС потребовали от Киева ответов на фоне коррупционного скандала
Политика
