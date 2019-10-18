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Операция Турции в Сирии ,  
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Эрдоган связал встречу с Путиным с перемирием в Сирии
Турецкий президент заявил, что считает встречу с российским коллегой, которая пройдет в Сочи на следующей неделе, еще одной фазой создания зоны безопасности в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

На встрече с президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться следующая фаза создания зоны безопасности в Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

По словам Эрдогана, если перемирие закончится успехом, то турецкий президент поедет на встречу с Путиным.

Эрдоган напомнил, что Турция договорилась приостановить операцию на севере Сирии на 120 часов. За этот срок курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны будут покинуть территории, которые в Анкаре рассматривают как зону безопасности. «Наши силы безопасности не покинут этот район», — уточнил он.

Политика
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии

По словам Эрдогана, встречу с Путиным он воспринимает как «еще одну фазу этого процесса [создания зоны безопасности в Сирии]», передает F5 Haber.

Встреча двух президентов должна состояться 22 октября. В Кремле ранее сообщили, что темой переговоров в Сочи станет ситуация на востоке Сирии, которая обострилась на фоне турецкой операции «Источник мира». Ее целью власти Турции назвали вытеснение «Отрядов народной самообороны», которые в республике считают террористическими, из северных районов Сирии, а также создание вдоль турецко-сирийской границы 30-километровой зоны безопасности.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Официальный Дамаск назвал действия Анкары актом агрессии. Операцию также раскритиковали несколько стран Европы и Лига арабских государств, а Вашингтон ввел санкции против Минобороны и Минэнерго Турции.

17 октября вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции с Эрдоганом объявил о приостановке операции. По условиям соглашения, за это время курды должны выйти из 30-километровой зоны, а затем Турция завершит ее.

Политика
Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о срыве перемирия в Сирии

Утром 18 октября СМИ сообщили, что в районе населенного преимущественно курдами сирийского города Рас-эль-Айн возобновились бои. Представитель «Сирийских демократических сил» обвинил турецкие части в нанесении ударов по мирным населенным пунктам на сирийской территории и заявил о фактическом срыве перемирия. Эрдоган назвал эти данные дезинформацией и сообщил, что соглашение о прекращении огня продолжает действовать.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Сирия
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