Эрдоган связал встречу с Путиным с перемирием в Сирии

Эрдоган связал встречу с Путиным с перемирием в Сирии

Турецкий президент заявил, что считает встречу с российским коллегой, которая пройдет в Сочи на следующей неделе, еще одной фазой создания зоны безопасности в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

На встрече с президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться следующая фаза создания зоны безопасности в Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

По словам Эрдогана, если перемирие закончится успехом, то турецкий президент поедет на встречу с Путиным.

Эрдоган напомнил, что Турция договорилась приостановить операцию на севере Сирии на 120 часов. За этот срок курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны будут покинуть территории, которые в Анкаре рассматривают как зону безопасности. «Наши силы безопасности не покинут этот район», — уточнил он.

По словам Эрдогана, встречу с Путиным он воспринимает как «еще одну фазу этого процесса [создания зоны безопасности в Сирии]», передает F5 Haber.