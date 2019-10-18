Эрдоган связал встречу с Путиным с перемирием в Сирии

На встрече с президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться следующая фаза создания зоны безопасности в Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.
По словам Эрдогана, если перемирие закончится успехом, то турецкий президент поедет на встречу с Путиным.
Эрдоган напомнил, что Турция договорилась приостановить операцию на севере Сирии на 120 часов. За этот срок курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны будут покинуть территории, которые в Анкаре рассматривают как зону безопасности. «Наши силы безопасности не покинут этот район», — уточнил он.
По словам Эрдогана, встречу с Путиным он воспринимает как «еще одну фазу этого процесса [создания зоны безопасности в Сирии]», передает F5 Haber.