Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация на востоке Сирии напряженная в связи с этой операцией [«Источник мира»]. Она будет на повестке обсуждения на встрече», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что ранее в ООН высказывали обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и потоками беженцев. Путин также выражал обеспокоенность в телефонном разговоре с Эрдоганом. «Наша позиция хорошо известна, она не претерпела изменений», — заключил пресс-секретарь президента России.



Он добавил, что лидеры двух стран также в ходе встречи «сверят часы» по вопросам двустороннего сотрудничества.

Ранее стало известно, что Эрдоган приедет в Сочи на встречу с российским президентом 22 октября. Приглашение турецкому лидеру направил Путин во время телефонного разговора. В той же беседе лидеры двух стран сошлись во мнении, что турецкая армия и сирийские войска должны избегать конфликта.