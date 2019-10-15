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Операция Турции в Сирии ,  
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США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
Санкции затронут трех министров и два ведомства, это ответ США на военную операцию Турции, которая идет на северо-востоке Сирии
Фото: Emrah Gurel /AP

США ввели санкции против трех граждан Турции, включая министра обороны страны Хулуси Акара, сообщается на сайте американского Минфина.

В список также вошли министр энергитики и природных ресурсов Фатих Донмез и глава МВД Сулейман Сойлу. Кроме того, под санкциями оказались турецкие Минэнерго и Минобороны.

Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещанная в России террористическая организация).

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Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). США готовы расширить санкции против Турции, добавили в Минфине.

Цель военной операции Турции — вытеснить от границы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Вашингтон осудил операцию, президент США Дональд Трамп заявил, что Анкаре нужно сосредоточиться на безопасности мирных граждан, включая религиозные и национальные меньшинства. Он пообещал в случае необходимости «уничтожить экономику Турции» санкциями.

Автор: Константин Нагаев
Теги: санкции США, Турция
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