США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции

Санкции затронут трех министров и два ведомства, это ответ США на военную операцию Турции, которая идет на северо-востоке Сирии

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США ввели санкции против трех граждан Турции, включая министра обороны страны Хулуси Акара, сообщается на сайте американского Минфина.

В список также вошли министр энергитики и природных ресурсов Фатих Донмез и глава МВД Сулейман Сойлу. Кроме того, под санкциями оказались турецкие Минэнерго и Минобороны.

Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещанная в России террористическая организация).

Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). США готовы расширить санкции против Турции, добавили в Минфине.