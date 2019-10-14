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Операция Турции в Сирии ,  
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Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж
Турция начала военную операцию на севере Сирии 9 октября. Власти назвали ее целью борьбу с терроризмом. Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах занять город Кобани, находящийся на границе Турции и Сирии. Несколько западных стран осудили действия турецких властей
Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция
(Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» 9 октября. Она направлена против курдских Отрядов народной самообороны, которые Анкара считает террористическими. В качестве наземных частей на стороне Турции выступает также «Сирийская свободная армия» — вооруженная оппозиция

Боец поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции
(Фото: Khalil Ashawi / Reuters)
Анкара объявила, что целями операции являются вытеснение с приграничных территорий курдских формирований и создание там зоны безопасности
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Проведение операции осудили США, европейские страны и Лига арабских государств. Франция и Германия приостановили поставку военной продукции Анкаре
Боец поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции
(Фото: Khalil Ashawi / Reuters)
К 14 октября Минобороны Турции отчиталось о 550 убитых бойцах курдских формирований
Турецкая военная техника
(Фото: Khalil Ashawi / Reuters)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении занять город Кобани на границе с Сирией. Он отметил, что через дипломатические каналы Анкара узнала о положительном отношении российских властей к этому плану. Кремль подтвердил​ контакты с турецкой стороной по поводу военной операции
Боец поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции
(Фото: Khalil Ashawi / Reuters)
В Кремле также напомнили​, что уже говорили о нежелательности действий, которые могут поставить процесс мирного урегулирования в Сирии под удар
Поддерживаемые Турцией сирийские формирования входят в сирийский Рас-аль-Айн
(Фото: AP)

США решили эвакуировать около 1 тыс. своих военных с севера Сирии в целях их безопасности

Турецкая военная техника
(Фото: Murad Sezer / Reuters)
13 октября курдская сторона заявила о достижении договоренности с сирийской армией о том, что правительственные войска разместятся вдоль границы
Сирийцы хоронят бойцов курдских «Сирийских демократических сил»
(Фото: Baderkhan Ahmad / AP)

По расчетам курдов, войска помогут курдским «Сирийским демократическим силам» противостоять турецкой армии

Фото: Murad Sezer / Reuters
14 октября СМИ сообщили​, что сирийские войска продвинулись на север в сторону турецкой границы
Фото: Murad Sezer / Reuters
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Турция, Сирия, курды
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