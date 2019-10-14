Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Турция начала военную операцию на севере Сирии 9 октября. Власти назвали ее целью борьбу с терроризмом. Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах занять город Кобани, находящийся на границе Турции и Сирии. Несколько западных стран осудили действия турецких властей

Власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» 9 октября. Она направлена против курдских Отрядов народной самообороны, которые Анкара считает террористическими. В качестве наземных частей на стороне Турции выступает также «Сирийская свободная армия» — вооруженная оппозиция Анкара объявила, что целями операции являются вытеснение с приграничных территорий курдских формирований и создание там зоны безопасности Проведение операции осудили США, европейские страны и Лига арабских государств. Франция и Германия приостановили поставку военной продукции Анкаре К 14 октября Минобороны Турции отчиталось о 550 убитых бойцах курдских формирований Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении занять город Кобани на границе с Сирией. Он отметил, что через дипломатические каналы Анкара узнала о положительном отношении российских властей к этому плану. Кремль подтвердил ​ контакты с турецкой стороной по поводу военной операции В Кремле также напомнили ​, что уже говорили о нежелательности действий, которые могут поставить процесс мирного урегулирования в Сирии под удар США решили эвакуировать около 1 тыс. своих военных с севера Сирии в целях их безопасности 13 октября курдская сторона заявила о достижении договоренности с сирийской армией о том, что правительственные войска разместятся вдоль границы По расчетам курдов, войска помогут курдским «Сирийским демократическим силам» противостоять турецкой армии 14 октября СМИ сообщили ​, что сирийские войска продвинулись на север в сторону турецкой границы