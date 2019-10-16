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Операция Турции в Сирии ,  
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Эрдоган приедет в Сочи и обсудит с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган 22 октября приедет в Сочи, где обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Эту же дату приезда Эрдогана в Россию назвали и в администрации турецкого президента.

Ранее в Кремле допускали визит Эрдогана в Россию уже в этом месяце. По словам Пескова, приглашение турецкому лидеру направил Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся накануне. В той же беседе лидеры двух стран сошлись во мнении, что турецкая армия и сирийские войска должны предотвратить конфликты между собой.

Ситуация в Сирии обострилась после начала военной операции «Источник мира», в ходе которой турецкая армия и союзные ей отряды сирийской оппозиции перешли границу и начали бои с «Сирийскими демократическими силами» (СДС) - военизированными отрядами курдов, контролировавших северо-восточную часть страны.

Спустя несколько дней правительственная армия Сирии после соглашения, которое официальный Дамаск заключил с курдами при посредничестве России, выдвинулась на контролируемые СДС территории с целью «противостоять агрессии».

Теги: Турция, Сирия
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