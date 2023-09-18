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Военная операция на Украине ,  
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ЕК исключила упрощение вступления Украины в ЕС при переговорах с Россией

ЕК: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Евросоюз готов помочь Украине как можно быстрее выполнить все условия для вступления в союз, но, «конечно, не пропуская этапы» даже при начале переговоров Москвы и Киева, заявил еврокомиссар Бретон
Тьерри Бретон
Тьерри Бретон (Фото: ThierryBreton / Twitter)

Евросоюз не станет пропускать этапы в процедуре принятия Украины в члены союза, даже если начнутся переговоры Киева и Москвы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью радиостанции Sud France.

Журналист спросил политика о сроках вступления Украины в ЕС и может ли начало переговоров между Киевом и Москвой по регулированию конфликта упростить процедуру.

«Процесс вступления — это долгий процесс, потому что страна должна, так сказать, модифицировать свою инфраструктуру, свои правила. Можем сказать, что мы сделаем все, чтобы помочь Украине сделать все как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы», — ответил Бретон.

Еврокомиссар счел, что для начала переговоров Украине нужно предоставить «возможности», чтобы та при благоприятном для нее соотношении сил могла решить, что «момент [для диалога] настал».

По словам Бретона, сейчас перед Евросоюзом стоит задача нарастить производство вооружений и обеспечить военный паритет между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом ноябре представил «формулу мира» на саммите G20. В нее входят десять условий, среди которых освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины на тот момент входили Крым и Донбасс) и фиксация окончания конфликта.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий» (включение в ее состав Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны.

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Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня прошлого года. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть «амбициозный план» по присоединению к союзу за два года.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи отмечал, что для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС Киеву нужно продолжить реформу Конституционного суда. Он подтвердил, что Украина выполнила два из семи условий членства — реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 23 июня этого года заявила, что Евросоюз невозможно представить без Украины и балканских стран в его составе через 20–30 лет, но не смогла назвать точные сроки вступления Украины в ЕС.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель уже предпринял шаги в сторону предварительной интеграции Украины в единый рынок ЕС по нескольким отраслям. «Мы работаем с ними над реформой их судебной системы, над мерами против отмывания денег и коррупции, над свободой информации и другими вопросами», — рассказала она.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия выступает против «военного освоения украинской территории», но никогда не была против членства Украины в ЕС.

При этом глава МИД России Сергей Лавров усомнился в безобидности стремлений Киева стать частью Евросоюза, который «постепенно сливается с НАТО». В мае в числе ряда условий достижения мира МИД России называл отказ Украины от намерения вступить в ЕС.

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