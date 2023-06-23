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Глава Еврокомиссии не смогла представить ЕС без Украины через 30 лет

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз невозможно представить без Украины и балканских стран в его составе через 20-30 лет, заявила в интервью El Mundo глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что не может назвать точные сроки вступления Украины в ЕС, когда ее спросили, будет ли Киев членом союза через 10 лет.

«Мы не можем назвать точную дату, но Европейский союз был бы немыслим через 20-30 лет без Украины в нем, без блока западно-балканских стран», — сказала она.

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