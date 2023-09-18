Польша назвала условие недопуска Украины в ЕС

Глава Минсельхоза Польши: Украину не примут в ЕС, если не решится вопрос зерна

Если не решится вопрос экспорта украинского зерна, Польша не согласится на вступление Украины в ЕС, заявил глава польского Минсельхоза. По его словам, Варшава считает себя вправе выдвинуть Киеву «жесткие условия»

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Польша не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телюс, сообщает TVN24.

«По тому принципу, который есть на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга», — отметил он.

Телюс напомнил, что, когда Польша вступала в объединение, стране пришлось выполнить целый ряд условий, и эти условия были очень жестко поставлены перед Варшавой, поэтому теперь, по его мнению, она имеет полное право потребовать аналогичных условий для Украины.

В феврале прошлого года Украина подала заявку на членство в ЕС. Стремление к членству в Евросоюзе и структурах евроатлантической безопасности закреплено в украинской Конституции. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В апреле Польша ввела запрет на ввоз в страну украинского зерна, объяснив это защитой местного сельскохозяйственного сектора. Аналогичные меры приняли Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Еврокомиссия одобрила эмбарго в мае.

Тем не менее 15 сентября ЕК не стала продлевать запрет. Болгария еще раньше отменила эмбарго, Румыния решила увеличить объем транзита украинского зерна. В то же время Венгрия, Польша и Словакия решили ввести эмбарго на украинское зерно в одностороннем порядке.

Так, с 16 сентября в Польше действует бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна и продуктов, полученных в результате переработки зерновых и семян. При этом транзит украинской продукции не запрещается.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава защищает собственную экономику. Он анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которой они должны обсудить ситуацию с зерном.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не ожидал столь жесткой риторики Варшавы по зерну. По ее словам, Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, но в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы.

Зеленский призывал европейские страны не продлевать ограничения, пригрозив обратиться в арбитражные суды.