 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Mondi продаст последний актив в России Бизнес, 13:22
В багаже у кубинки таможенники нашли сигары на ₽820 тыс. Общество, 13:16
Спрос на офисы в Москве стал рекордным за последние 10 лет Недвижимость, 13:15
Путин в телеграмме Пахмутовой назвал Добронравова «настоящим творцом» Общество, 13:09
В Подмосковье заработал закон о регистрации животных. Что это значит Недвижимость, 13:06
Как зарабатывать на продукте с плохой репутацией Pro, 13:00
Какие проекты двигают Россию к углеродной нейтральности РБК и ДПиООС, 13:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
L’Équipe второй раз подряд включила Головина в сборную тура в Лиге 1 Спорт, 12:57
Фильм Нолана «Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории Life, 12:49
Польша назвала условие недопуска Украины в ЕС Политика, 12:48
В мэрии сообщили подробности отделки станции «Университет Дружбы Народов» Город, 12:47
«Уральские авиалинии» возместят аграриям ущерб полю от посадки самолета Общество, 12:45
Служба безопасности предупредила о подготовке госпереворота в Грузии Политика, 12:43
Песков заявил об отсутствии в Кремле кампании по вакцинации от гриппа Общество, 12:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша назвала условие недопуска Украины в ЕС

Глава Минсельхоза Польши: Украину не примут в ЕС, если не решится вопрос зерна
Сюжет
Военная операция на Украине
Если не решится вопрос экспорта украинского зерна, Польша не согласится на вступление Украины в ЕС, заявил глава польского Минсельхоза. По его словам, Варшава считает себя вправе выдвинуть Киеву «жесткие условия»
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телюс, сообщает TVN24.

«По тому принципу, который есть на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга», — отметил он.

Телюс напомнил, что, когда Польша вступала в объединение, стране пришлось выполнить целый ряд условий, и эти условия были очень жестко поставлены перед Варшавой, поэтому теперь, по его мнению, она имеет полное право потребовать аналогичных условий для Украины.

В феврале прошлого года Украина подала заявку на членство в ЕС. Стремление к членству в Евросоюзе и структурах евроатлантической безопасности закреплено в украинской Конституции. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В апреле Польша ввела запрет на ввоз в страну украинского зерна, объяснив это защитой местного сельскохозяйственного сектора. Аналогичные меры приняли Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Еврокомиссия одобрила эмбарго в мае.

Тем не менее 15 сентября ЕК не стала продлевать запрет. Болгария еще раньше отменила эмбарго, Румыния решила увеличить объем транзита украинского зерна. В то же время Венгрия, Польша и Словакия решили ввести эмбарго на украинское зерно в одностороннем порядке.

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Как зарабатывать на продукте с плохой репутацией
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема

Так, с 16 сентября в Польше действует бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна и продуктов, полученных в результате переработки зерновых и семян. При этом транзит украинской продукции не запрещается.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава защищает собственную экономику. Он анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которой они должны обсудить ситуацию с зерном.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не ожидал столь жесткой риторики Варшавы по зерну. По ее словам, Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна, но в условиях боевых действий Киев ожидал другого поведения Варшавы.

Зеленский призывал европейские страны не продлевать ограничения, пригрозив обратиться в арбитражные суды.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Польша Украина зерно ЕС
Материалы по теме
Три страны решили продлить запрет на украинское зерно вопреки решению ЕС
Экономика
В Киеве заявили о неожиданно жесткой риторике Варшавы по запрету зерна
Политика
Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт зерна из Украины
Политика