Еврокомиссар: для вступления в Евросоюз Украина должна включить в КС иностранных членов

В ЕК назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

По словам еврокомиссара по расширению Вархели, Украина выполнила два из семи условий членства в ЕС и находится на пути к выполнению третьего: в Конституционный суд должны войти «назначенные на международном уровне» представители

Украина для начала переговоров о ее вступлении в Евросоюз должна продолжить реформу Конституционного суда, а именно включить в него «назначенных на международном уровне» представителей и закрепить их решающую роль, заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели по итогам неформальной встречи министров ЕС.

По его словам, Киев выполнил уже два условия членства в Евросоюзе из семи: реформировал Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также принял закон о СМИ.

Что касается реформы Конституционного суда, прогресс в этом вопросе есть — Рада приняла инициативу в первом чтении, но для достижения цели необходимо принять ее во втором.

Определенный прогресс есть и в выполнении оставшихся четырех условий: борьба с коррупцией, отмывание денег, «деолигархизация» и вопроса национальных меньшинств. В этих сферах еще предстоит работа, добавил Вархели.

Ранее о том, что Киев выполнил два из семи условий присоединения к ЕС, писал Reuters со ссылкой на отчет европейских властей.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля прошлого года, а в июне получила статус кандидата наряду с Молдавией. Кремль назвали это событие «внутренним европейским делом» и подчеркнул, что важно, чтобы подобные процессы «не приносили больше проблем» России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, с одной стороны, говорил, что расширение сотрудничества ЕС с другими странами не несет для Москвы угроз, с другой — называл возможное присоединение к союзу Украины «небезобидным».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина 30 лет ждала предоставления ей статуса кандидата в Евросоюз. Стремление в ЕС закреплено в Конституции страны.