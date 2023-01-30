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Politico узнала о проблемах с планами Украины вступить в ЕС за два года

Politico узнала о проблемах с «амбициозным планом» Украины вступить в ЕС за два года
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

Несмотря на намерение Украины присоединиться к Евросоюзу за два года, о котором заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, власти ЕС настроены не столь оптимистично в этом отношении, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

«Нам нужна реформированная Украина. У нас не может быть такой же Украины, как до начала войны», — сказал один из собеседников издания, принимавший участие в подготовке к саммиту 3 февраля, на котором будет обсуждаться вступление Украины в союз. Еще один собеседник издания назвал ожидания Киева «довольно высокими» и подчеркнул, что Украина сначала должна выполнить все поставленные Еврокомиссией условия.

Шмыгаль заявил Politico, что ожидает «существенного скачка» после заседания, в частности по соглашению о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановке таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год, присоединению к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включению Украины в зону мобильного роуминга ЕС. По словам премьер-министра, у Украины «очень амбициозный план присоединиться к Евросоюзу в течение следующих двух лет».

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в июне прошлого года. При этом многие европейские политики говорили, что стране понадобится много времени для присоединения к союзу.

Одним из главных требований Еврокомиссии к Украине как кандидату в члены ЕС стала борьба с коррупцией. Президент Владимир Зеленский в середине ноября прошлого года говорил, что на Украине не осталось коррупционеров.

Теги
Украина Евросоюз вступление в ЕС Денис Шмыгаль
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