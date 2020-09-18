Генпрокуратура попросила Францию и Швецию проверить анализы Навального
Генпрокуратура России направила во Францию и Швецию запросы с просьбой провести на их территории токсикологические исследования анализов оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
«Запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов», — отмечается в сообщении.
Российская сторона передала запросы в компетентные органы обеих стран. Основанием для них служит Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней от 18 сентября 2020 года.
«Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи до настоящего времени не исполнены», — указано в сообщении.
Материал дополняется