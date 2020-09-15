Нарышкин заявил об отсутствии следов яда у Навального перед вылетом в ФРГ

Сергей Нарышкин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Омские врачи провели глубокий комплексный анализ состояния политика Алексея Навального до его отлета в Берлин и не нашли в организме никаких ядов. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

«Российские врачи провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. <...> И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было», — сказал Нарышкин.

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Он отметил, что анализы проводились по самым жестким медицинским протоколам на современном оборудовании.

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