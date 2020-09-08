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Отравление Навального ,  
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В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, обнаруживший следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала политика Алексея Навального, не может передавать информацию об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на официального представителя Медико-санитарной службы Бундесвера.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — сообщили в службе.

Там добавили, что в такой «чувствительной сфере» это недопустимо по соображениям безопасности и интересов Германии.

Так в Институте ответили на вопрос о том, передаст ли Бундесвер по просьбе российских властей сведения об исследованиях в деле Навального.

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Посол России в Лондоне&nbsp;Андрей Келин

Немецкие власти 2 сентября сообщили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления оппозиционера ядом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Этим ядом, по данным британских властей, были отравлены экс-полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в 2018 году в Солсбери.

Ранее Генпрокуратура России запросила у Германии результаты анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Также ведомство попросило предоставить данные о лечении политика.

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Говоря о запросе Генпрокуратуры, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, власти Германии дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня политика транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».

Теги: Германия, Алексей Навальный
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