В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, обнаруживший следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала политика Алексея Навального, не может передавать информацию об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на официального представителя Медико-санитарной службы Бундесвера.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — сообщили в службе.

Там добавили, что в такой «чувствительной сфере» это недопустимо по соображениям безопасности и интересов Германии.

Так в Институте ответили на вопрос о том, передаст ли Бундесвер по просьбе российских властей сведения об исследованиях в деле Навального.