Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество абсурда и вопросов в связи с делом политика Алексея Навального растет с каждым днем, передает корреспондент РБК.

«По линии ОЗХО Россия пытается получить материалы, в техническом секретариате нам говорят — обращайтесь к немцам. А немцы говорят — обращайтесь в ОЗХО. Количество абсурда и вопросов растет с каждым днем», — сказал Песков.

В таком же ключе выразился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает «РИА Новости», министр заявил, что Германия отказывается отвечать на запросы Генпрокуратуры России по Навальному по «абсолютно надуманным» предлогам.

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