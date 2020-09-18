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Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество абсурда и вопросов в связи с делом политика Алексея Навального растет с каждым днем, передает корреспондент РБК.

«По линии ОЗХО Россия пытается получить материалы, в техническом секретариате нам говорят — обращайтесь к немцам. А немцы говорят — обращайтесь в ОЗХО. Количество абсурда и вопросов растет с каждым днем», — сказал Песков.

В таком же ключе выразился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает «РИА Новости», министр заявил, что Германия отказывается отвечать на запросы Генпрокуратуры России по Навальному по «абсолютно надуманным» предлогам.

Материал дополняется

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