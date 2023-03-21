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Турция частично восстановила транзит санкционки в Россию

«Ъ»: Турция частично восстановила транзит санкционки в Россию, кроме товаров из США
Поставка американской продукции невозможна с указанием действительной страны происхождения товара, рассказали участники рынка. Турция обещала США не допускать обхода санкций
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Турция частично возобновила транзит санкционной продукции Запада в Россию, однако проблемы сохраняются с реэкспортом американских и канадских товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

С 17 марта турецкие партнеры сообщают о восстановлении работы системы оформления транзита, рассказала изданию глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. «Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше. На наши грузы мы оформили реэкспорт в пятницу», — добавила Шленская.

Эту же дату называет коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев, уточняя, что разрешены поставки не всех товаров. У компании «Оптималога» получилось оформить транзит европейских товаров, однако при указании в декларации страны происхождения «Америка» реэкспорт был запрещен, отметил гендиректор Георгий Властопуло. По его словам, продукцию можно вывезти, указав иное государство.

«Насколько нам известно, большая часть проблем устранена и товары, как экспортные, с которыми проблем не было вовсе, так и транзитные, отправляются в штатном режиме», — сообщили в группе «F+ tech-Марвел, отметив, что с задержками собственных грузов в компании не столкнулись, но в курсе таких проблем у нескольких других поставщиков.

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция обход санкций США Канада
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