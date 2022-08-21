Турция пообещала США «не допустить» нарушения санкций против России

Турция имеет широкие связи с Россией и Украиной, но обойти международные санкции Анкара не позволит, заверили в Минфине республики. Турецкий экспорт в Россию резко вырос, в ЕС выражали беспокойство ростом сотрудничества двух стран

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Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил турецкому коллеге Ньюнусу Элиташу о попытках российских физических и юридических лиц обойти международные санкции с помощью Турции. Об этом говорится на сайте американского Казначейства.

В ответ Элиташ заверил Адеймо, что официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в Турции. Он отметил, что эта позиций сформирована на фоне «глубоких экономических и политических» связей с Россией и Украиной и усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию вооруженного конфликта.

В начале марта Турция отказалась присоединяться к санкциям против России, пояснив это решение нежеланием «сжигать мосты», несмотря на поддержку Украины. Анкара намерена действовать с учетом собственных приоритетов, при этом должна быть сторона, которая может вести с Москвой переговоры, добавил тогда представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

Турецкий экспорт в Россию в июне резко вырос на 46% год к году, и на 52% по отношению к маю, следовало из данных института статистики республики. В мае показатель составлял $519 млн. Июньский объем — рекордный за месяц как минимум с начала 2010 года, следует из данных торговой базы ООН (Comtrade). Годом ранее Турция занимала последнее место в десятке крупнейших экспортеров продукции в Россию, однако в этом году поставки из стран, признанных недружественными, сократились из-за ограничительных мер. Турция из-за этого обошла в этом списке Италию, Японию, Польшу, Францию, США и Нидерланды.

Углубление экономического сотрудничества Москвы и Анкары вызвало беспокойство среди властей западных стран, они указали на риск вторичных санкций против Анкары, писала Financial Times в начале августа. Один из собеседников газеты отметил, что западные страны могут призвать бизнес уйти с рынка Турции или сократить на нем присутствие, если Анкара будет придерживаться соглашений с Москвой по переводу оплаты поставок за нефть и газ в рубли с сотрудничеству в политической сфере. Если банки и компании Запада подчинятся такому требованию, экономический ущерб Турции составит $800 млрд, оценила Financial Times. По словам источника FT, такая мера может быть одобрена «в свете риска, который будет создан из-за расширения Турцией своих отношений с Россией».

К середине августа ряд западных стран обратились к Турции с вопросами по поводу растущего товарооборота с Россией, писала позднее Financial Times. Раздражение у чиновников в ЕС вызывает то, что Турция не поддерживает вводящиеся против России ограничения, а также то, что Москва может получить помощь в замене в замене европейского импорта и экспорта, рассказали источники газеты.