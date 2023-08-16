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Война санкций ,  
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Чехия ввела санкции против главы «Тактического ракетного вооружения»

Чехия ввела санкции против главы «Тактического ракетного вооружения» Обносова и его семьи
Сюжет
Война санкций
Под чешские санкции попали Борис Обносов, его дочь и зять, которые, по данным МИДа, владеют несколькими объектами недвижимости и элитными автомобилями в стране
Борис Обносов
Борис Обносов (Фото: kremlin.ru)

Чехия ввела санкции против генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и членов его семьи — дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. Список опубликован на сайте МИД страны.

В обосновании к ограничениям говорится, что Обносов участвует в деятельности, «которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а будучи главой КТРВ, которая производит вооружение для российской армии, «долгое время поддерживал тесные отношения с высокопоставленными российскими чиновниками <...> что дает ему ряд преимуществ».

Его дочь и зять «извлекают личную выгоду» из отношений с Обносовым, в частности, они приобрели несколько объектов недвижимости и элитные автомобили, отмечает чешский МИД.

Попадание в санкционный список означает, что всем троим запретят въезд на территорию Чехии и все их имущество там будет заморожено, пишет издание iRozhlas. Как передавало Seznam Zprávy, Ростислав Зориков с 2020 года имеет постоянный вид на жительство в этой стране, а первую квартиру в Праге он приобрел в 2018 или 2019 году. В мае Финансово-аналитическое управление (FAU) — контрольный орган Чехии — начал проверку имущества, связанного с семьей Обносова, сообщало «Чешское радио».

Теперь в чешском санкционном списке пять человек. Ранее в него попали патриарх Кирилл, включение которого министр Ян Липавски объяснил оправдыванием «российской агрессии» на Украине, а также бизнесмен Владимир Евтушенков и его сын Феликс.

КТРВ была образована на основании указа президента от 24 января 2002 года, она специализируется на производстве ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования. В частности, корпорация производит многоцелевые управляемые ракеты, противокорабельные ракеты Х-31А, Х-31АД, Х-59МК, ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД, Р-27П, Р-27ЭП, комплексы «Уран-Э», «Бастион» и другое вооружение. Обносов возглавляет КТРВ с 13 марта 2003 года.

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Обносов находится под санкциями США и Великобритании.

Власти России называют санкции стран Запада незаконными.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Обносов "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Чехия санкции
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