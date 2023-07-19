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WP узнала о подготовке санкций США против Киргизии из-за помощи России

WP: США собираются ввести новые санкции против Киргизии из-за помощи России
США готовят санкции в отношении Киргизии из-за предполагаемой помощи в обходе санкций, рассказали собеседники WP. Меры могут начать применять уже на этой неделе
Фото: Валентин Федоров / ТАСС
Фото: Валентин Федоров / ТАСС

Вашингтон готовит новые экономические меры в отношении Киргизии с целью «оказать давление», чтобы страна прекратила торговлю с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планами администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, американские власти могут начать принимать меры уже на этой неделе. WP отмечает, что ранее такими мерами были санкции и включение в черный список компаний.

«Киргизия, хотя и небольшая по сравнению с другими странами, является наглядным примером того, как все факторы одновременно играют роль в создании неприемлемо благоприятной среды для уклонения от санкций», — сказал один из собеседников издания.

По данным источников газеты, Киргизия поставляет компаниям из России товары двойного назначения, в том числе китайские дроны. Как пишет WP со ссылкой на торговые документы, в феврале и марте киргизские компании закупили «чувствительную» электронику, включая полупроводники и усилители напряжения, у Китая и Южной Кореи, за тот же период из Киргизии в Россию экспортировано почти то же число аналогичной техники. 

Посольство Киргизии в Вашингтоне в ответ на запрос WP заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В заявлении всплеск товарооборота с Москвой частично объясняется усовершенствованиями электронных систем отслеживания потока товаров через границы страны.

Дипмиссия признала случаи нарушения санкций, однако подчеркнула, что критики не приняли во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Киргизия входят в ЕАЭС, а более миллиона киргизов работают на российской территории.

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В мае Financial Times писала, что во время транзита по России к пунктам назначения в Армении, Казахстане и Киргизии исчезли товары из Евросоюза на сумму более чем $1 млрд. По мнению руководства ЕС, эта продукция потенциально может быть использована в военных или разведывательных целях: авиационные компоненты, паяльники, оптическое оборудование, газовые турбины, продукция для радиовещания и др.

The Wall Street Journal три дня спустя сообщила, что ряд бывших советских республик стали крупным перевалочным пунктом для американских и европейских компьютерных чипов, лазеров и другой продукции гражданского и военного назначения, направляемой в Россию. По информации издания, поставки товаров из США и ЕС в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан выросли в прошлом году до $24,3 млрд с $14,6 млрд в 2021-м. Эти страны суммарно увеличили экспорт в Россию почти на 50% в прошлом году, до примерно $15 млрд. Аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) назвали этот маршрут «евразийским окольным путем».

США уже вводили ограничения в отношении компаний из стран СНГ за помощь России в обходе санкций. В апреле под рестрикции попали фирмы из Армении и Узбекистана.

Евросоюз в свою очередь пообещал не вводить санкции против стран Центральной Азии за обход ограничений в отношении России. Как сказал председатель Евросовета Шарль Мишель, ЕС назначил спецпредставителя Дэвида О'Салливана, который встречается с представителями стран региона и обсуждает с ними связанные с санкциями вопросы: с одной стороны, он пытается «убедить партнеров не помогать России обходить санкции», а с другой — прислушаться к тому, как эти меры влияют на них.

Российские власти считают введенные в ответ на начало военной операции на Украине западными странами санкции нелегитимными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
санкции США Киргизия обход санкций
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