США указали на готовность наказывать турецкие компании за обход санкций

Координатор американской санкционной политики подчеркнул, что Вашингтон «ясно дал понять» турецким компаниям, что за нарушение американского режима санкций могут последовать вторичные санкции

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Соединенные Штаты готовы наказывать компании Турции за несоблюдение американского режима санкций в отношении России, заявил координатор санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен.

«Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что, когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом О'Брайен признал, что такие шаги Вашингтона негативно отражаются на его отношениях с Анкарой. «Да, это влияет на отношения. Но это просто часть тесной совместной работы, которой мы занимаемся», — указал он.

После начала российской спецоперации на Украине многие страны, включая США и ЕС, ввели против Москвы секторальные санкции. Тем не менее Турция, которая является союзником США по НАТО, еще в мае отказалась присоединяться к антироссийским санкциям. «Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты?» — пояснял тогда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

На фоне ограничений со стороны Запада турецкий экспорт в Россию увеличился почти в три раза по сравнению с мартом и к сентябрю составил $731 млн, что стало новым рекордом. Импорт в Турцию из России резко вырос летом, однако к началу осени вернулся на мартовские значения ($4,374 млн).

По оценкам Reuters, Турция стремится балансировать между Москвой и Киевом, с одной стороны, критикуя российскую военную операцию и поставляя оружие на Украину (в частности, беспилотники и бронеавтомобили), а с другой — продолжая сотрудничество с Россией в сферах торговли, инвестиций и туризма.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо в июне посещал Турцию, где выразил обеспокоенность тем, что крупные российские предприниматели могут использовать турецкие структуры для противодействия западным санкциям. После этого Адейемо направил письмо в турецкие деловые ассоциации с предостережением о том, что любые местные компании, которые оказывают существенную поддержку подсанкционным российским бизнесам, могут сами быть внесены в американский санкционный список.