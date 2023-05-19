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Эрдоган посчитал неподходящими для Турции санкции Запада против России

Эрдоган: Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против России, как Запад
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

У Турции особые, развивающиеся отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на растущее давление на Анкару с целью усилить западные санкции против Москвы. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

«Мы находимся не на том этапе, когда стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией», — подчеркнул он.

По словам президента Турции, Москва и Анкара нуждаются друг в друге во всех возможных областях.

Эрдоган также рекомендовал Западу последовать примеру Турции и придерживаться более сбалансированного подхода к России, что было бы, по его словам, гораздо более «удачным подходом».

В июне 2022 года официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена присоединяться к антироссийским санкциям Запада.

Анкара периодически получает соответствующие запросы со стороны Запада, однако «придерживается политики баланса» и защищает свои интересы. Он пояснил, что экономические отношения Турции с Россией носят такой характер, что введение ограничений нанесет ущерб турецкой экономике.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном отмечал, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, но и не позволяет обходить их.

FT ранее писала, что углубление экономического сотрудничества Москвы и Анкары вызвало беспокойство среди властей Запада, они указали на риск вторичных санкций против Турции. К середине августа прошлого года ряд западных стран обратились к Турции с вопросами по поводу растущего товарооборота с Россией.

Теги
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