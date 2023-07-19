Киргизия усилила экспортный контроль после визита представителей США и ЕС

Власти Киргизии приняли «ряд мер» для усиления контроля за товарами военного и двойного назначения. Власти США готовят санкции против страны, писал ранее WP. Кремль в ответ напомнил о выгоде Киргизии от интеграции с Россией

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Киргизия усилила экспортный контроль, в том числе за товарами военного и двойного назначения, сообщило Минэкономкоммерции республики.

«После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте—апреле 2023 года, министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота», — говорится в сообщении.

Там также сообщили, что обратились в представительство ЕС и посольство США в республике с предложением провести консультации по совершенствованию экспортного контроля. В частности, киргизская сторона предложила Брюсселю, чтобы уполномоченные органы в странах Евросоюза при вывозе товаров двойного назначения запрашивали сертификаты конечного пользования. «В частности, это необходимо для того, чтобы кыргызская сторона посредством данного сертификата осуществляла мониторинг по хозяйствующим субъектам, импортирующие товары двойного назначения», — пояснили в Минэкономкоммерции.

В апреле Киргизию посетил помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, а в марте туда приезжал специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан с целью предотвращения обхода санкций ЕС, введенных против России, писал Kaktus.media.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что Соединенные Штаты готовят экономические меры в отношении Киргизии, которую обвиняют в том числе в поставках в Россию товаров двойного назначения, включая китайские дроны. Один из собеседников назвал страну «наглядным примером того, как все факторы одновременно играют роль в создании неприемлемо благоприятной среды для уклонения от санкций». Посольство Киргизии в Вашингтоне в ответ заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей.

В Кремле в ответ на публикацию WP назвали Киргизию «близким партнером и союзником». «Нас еще объединяет и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах. В данном случае речь идет о ЕврАзЭС. Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.