Экс-глава сил НАТО в Европе увидел риск войны с Россией в Черном море

Действия России в Черном море могут привести в прямому противостоянию с НАТО, заявил бывший главком сил альянса в Европе Ставридис. 13 августа российские силы провели принудительный досмотр судна, следовавшего в Измаил

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Действия Москвы в Черном море могут спровоцировать прямую войну России и НАТО, заявил в интервью Poitico отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис. В разные годы он был главнокомандующим силами США в Европе и бывший главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

«Если Россия начнет захватывать суда или попытается отпугнуть их, я думаю, что, скорее всего, НАТО ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства», — сказал Ставридис.

По его мнению, альянс мог бы защищать суда, направляющиеся в Одессу и из нее, «с боевой авиацией НАТО над головой и, возможно, военными кораблями НАТО в сопровождении». Ставридис отметил, что блок «не собирается предоставлять все оружие и деньги Украине только для того, чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой».

17 июля Россия приостановила участие в зерновой сделке. Москва заявила, что вторая часть соглашения, которая касалась снятия ограничений с российского экспорта, не выполнялась. В Кремле обещали немедленно вернуться к сделке при выполнении условий, в частности после переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отмены ограничений на страхование и перестрахование судов.

После выхода из сделки Минобороны России заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Власти Украины объявили о зеркальных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты.

10 августа Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в порты Черноморск, Одесса и Южный и обратно. При этом в Киеве предупредили, что не могут гарантировать их безопасность.

13 августа российская сторона произвела принудительный досмотр следовавшего в Измаил сухогруза «Сукра Окан». По сведениям Минобороны России, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» заметил шедший под флагом Палау сухогруз. Капитан судна проигнорировал требования остановиться для досмотра, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. Затем на «Сукра Окан» высадилась группа российских военных и произвела досмотр судна, после чего тот продолжил путь в украинский порт.

Киев пообещал выбрать «оптимальный ответ» на действия Москвы. Власти Турции предупредили Москву, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности в Черном море.

Агентство Reuters сообщало, что сухогруз базируется в Турции, и отмечало: досмотр хоть и был совершен в международных водах, но поблизости от Стамбула, всего в 60 км к северо-западу от побережья.