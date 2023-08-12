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Военная операция на Украине ,  
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ВМС Украины отказались гарантировать безопасность судов в Черном море

ВМС Украины отказались гарантировать безопасность прохода судов по временным коридорам
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Военная операция на Украине

Украина не может гарантировать безопасность для судов, передвигающихся по временным коридорам в Черном море. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона.

«Условия довольно сложные. <...> Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать стопроцентную безопасность на данный момент невозможно. <...> Только спустя время будет понятно, как будет работать этот дополнительный коридор», — рассказал Плетенчук.

Военно-морские силы ВСУ открыли временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в/из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный, 10 августа. В ВМС предупредили, что сохраняется минная опасность и «угроза со стороны России». В связи с этим к проходу по данным маршрутам допускаются только те суда, чьи владельцы официально подтвердят готовность к плаванию в текущей ситуации.

17 июля Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. Соглашение было заключено Россией и Украиной отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Первая часть сделки касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного по специальным коридорам, вторая — отмены ограничений на российский сельхозэкспорт. Москва неоднократно заявляла о неисполнении второй части соглашения.

19 июля российское Минобороны заявило, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов — а, значит, законными целями российских войск. В министерстве уточнили, что страны, под флагами которых идут суда, следующие в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. В Кремле говорили, что Киев использовал зеленые коридоры в военных целях.

Спустя день Миноброны Украины предупредило об аналогичных мерах: все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться страной как перевозящие военный груз со всеми соответствующими рисками.

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Теги
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