ВМС Украины открыли временные коридоры для гражданских судов в Черном море

Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море

Маршруты из Черноморска, Одессы и Южного проложили для торговых судов. ВМС Украины предупредили, что в акватории все еще опасно из-за мин и продолжения боевых действий

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в/из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорится в сообщении. При этом в украинских ВМС предупредили, что сохраняется минная опасность и «угроза со стороны России».

К проходу по данным маршрутам будут допускать суда, чьи владельцы официально подтвердят готовность к плаванию в текущей ситуации.

В ВМС ВСУ добавили, что ранее Киев предлагал данные маршруты в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет организации признал право Украины на свободное торговое судоходство.

После приостановки зерновой сделки Минобороны России 19 июля предупредило, что будет считать все суда, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.

Российская сторона объявила несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря опасными для судоходства. Минобороны Украины на следующий день сделало аналогичные заявления в адрес российских судов.

Так, 1 августа ВСУ пытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота России «Сергей Котов» и «Василий Быков». В атаке участвовали три безэкипажных катера, они были уничтожены.

С 4 августа Киев объявил акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и на Тамани зоной «военной угрозы».

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море к концу боевых действий, если она продолжит блокировать акваторию и зерновую сделку.