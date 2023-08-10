branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
В Курской области под обстрел попала деревня Заболотовка Политика, 16:26
Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте «Листвяжная» Общество, 16:17
Кадыров назвал потери ВСУ в районе Работино Политика, 16:15
Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море Политика, 16:08
Лучшее — детям: как изменился подход к инфраструктуре в новостройках РБК Недвижимость, 16:04
АвтоВАЗ рассказал, на какие машины поменяет цены Бизнес, 16:04
Акинфеев в 11-й раз получил приз «Вратарь года» Спорт, 16:02
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:01
Новый суперцикл на рынке сельхозпродукции: что ждать от акций «Русагро» Pro, 16:01
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Россия предложила Индии отменить визы для туристических групп Политика, 16:00
Глава МВД заявил о критической нехватке полицейских и следователей Политика, 15:55
Патрушев назвал сроки бесплатных поставок российского зерна в Африку Политика, 15:49
Ученые обнаружили смену сезонов на Марсе. Сделать этот вывод помогла вода Life, 15:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море

ВМС Украины открыли временные коридоры для гражданских судов в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Маршруты из Черноморска, Одессы и Южного проложили для торговых судов. ВМС Украины предупредили, что в акватории все еще опасно из-за мин и продолжения боевых действий
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в/из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорится в сообщении. При этом в украинских ВМС предупредили, что сохраняется минная опасность и «угроза со стороны России».

К проходу по данным маршрутам будут допускать суда, чьи владельцы официально подтвердят готовность к плаванию в текущей ситуации.

В ВМС ВСУ добавили, что ранее Киев предлагал данные маршруты в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет организации признал право Украины на свободное торговое судоходство.

После приостановки зерновой сделки Минобороны России 19 июля предупредило, что будет считать все суда, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.

Российская сторона объявила несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря опасными для судоходства. Минобороны Украины на следующий день сделало аналогичные заявления в адрес российских судов.

Читайте на РБК Pro
Аэрофобия «лечится»: как перестать бояться летать на самолетах
Семейное образование в России: что это и как оно работает
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами

Так, 1 августа ВСУ пытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота России «Сергей Котов» и «Василий Быков». В атаке участвовали три безэкипажных катера, они были уничтожены.

С 4 августа Киев объявил акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и на Тамани зоной «военной угрозы».

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море к концу боевых действий, если она продолжит блокировать акваторию и зерновую сделку.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ВМС Украина Черное море Военная операция на Украине
Материалы по теме
Зеленский заявил, что у России может не остаться кораблей в Черном море
Политика
Минобороны обвинило ВСУ в атаке эскорта гражданского судна в Черном море
Политика
Дроны ВСУ атаковали корабли Черноморского флота
Политика